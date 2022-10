El desafío de una figura de México a Dibu Martínez en la previa de Qatar 2022: "A ver si..."

Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió en una de las figuras de la Selección argentina. El arquero del Aston Villa tomó el puesto en el equipo de Lionel Scaloni, se convirtió en titular indiscutido y fue estrella en la Copa América, sobre todo en los penales en el partido de semifinales ante Colombia. Y en la previa del Mundial de Qatar 2022, un rival ya le mandó un desafío. Se trata de Raúl Jiménez, importante delantero de la selección de México, quien se refirió a la personalidad de Martínez y aseguró: "No pasa nada, ya lo conozco".

Raúl Jiménez, la figura de la Selección de México, y un mensaje para Dibu Martínez.

En diálogo con Star+ para el ciclo de entrevistas En Primera Persona, Jiménez fue consultado por la posibilidad de patear un penal en la Copa del Mundo: "Si hay penal para México, ¿lo pateás vos?", le preguntó Sebastián Vignolo. El delantero, rápidamente, respondió: "Sí, claro. Es más, ni tengo que ir por la bola, ya me la van a pasar".

Más tarde, el periodista le preguntó por la especialidad de Dibu Martínez, el juego psicológico, y Jiménez afirmó: “No pasa nada, ya lo conozco. Lo he visto y sé lo que hace. A ver si algún día me toca aquí en Premier League patearle uno primero para que vea que no es tan fácil (atajármelo)”.

El delantero de México, que también juega en el Wolverhampton de Inglaterra, espera enfrentarse al arquero de Aston Villa y lo desafió en la previa de Qatar 2022, aunque con su club no tendrá oportunidad de hacerlo hasta enero de 2023.

Jiménez, que en 2020 sufrió una durísima fractura de cráneo, explicó que todavía no se recuperó completamente de la lesión: “Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado, es de proyección y no haya un golpe crítico”.

El futbolista tiene además una lesión en la ingle y todavía no está recuperado, por lo que es duda en el equipo de Gerardo Martino para jugar la Copa del Mundo. Argentina se enfrentará a México el 26 de noviembre en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial, desde las 16hs.