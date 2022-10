Un ídolo mexicano pidió que echen al Tata Martino a 45 días del Mundial y se postuló a dirigir él

Lapidario. El ídolo más grande de la historia del fútbol mexicano, Hugo Sánchez, criticó duramente a Gerardo "Tata" Martino por su trabajo al frente de la Selección de México y pidió que lo echen antes del Mundial de Qatar 2022. Sin vueltas, el histórico ex Real Madrid hasta se postuló para volver a dirigir al Tri: "Si me llaman y me dicen que lo sacan..."

La Selección de México, que se clasificó sin problemas a Qatar 2022 de la mano del Tata Martino, sufre despiadadas críticas por su nivel de juego y el principal apuntado es el entrenador. En ese contexto, Hugo Sánchez se expresó directamente en contra del ex Selección argentina: "Si me llaman y me dicen que lo sacan, yo tomo la Selección Mexicana a 45 días del Mundial. Pero no es cuestión mía", tiró.

A un mes y medio de la Copa del Mundo, Sánchez, que dirigió a la Selección de México entre 2006 y 2008, se mostró profundamente molesto por la presencia del argentino al mando del Tri y aseguró en Fútbol Picante por ESPN: "Yo lamento profundamente que el Tata Martino sea el director técnico de la selección nacional. Eso lo lamento profundamente".

Su compañero de panel, el periodista Álvaro Morales, aseguró que elegiría a Sánchez para dirigir el seleccionado, dudó que con Martino a cargo el equipo pueda llegar a octavos de final y fue durísimo: "Hoy el Tata no nos genera nada. Hoy el Tata está perdido, esta selección es la que menos genera. A la Selección le toca quedarse en fase de grupos".

Martino, que se puso al frente del equipo mexicano en 2018, logró clasificarse a Qatar 2022 y se consagró campeón de la Copa de Oro 2019, con un total de 61 partidos en los que obtuvo 38 triunfos, 13 empates y perdió 10 veces.

El rechazo hacia Martino se hace extensivo a otros medios mexicanos como Milenio, que asegura: "Con la Copa Mundial de Qatar 2022 a casi mes y medio de comenzar, la Selección Mexicana llega con muy poca ilusión de trascender y con más dudas que certezas, por esto y el pobre funcionamiento que ha tenido la escuadra tricolor, hay quienes piden la destitución de Tata Martino, aún a muy poco tiempo de la justa mundialista, algo que Hugo Sánchez no le teme y estaría dispuesto a asumir el cargo".