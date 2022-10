Qué dijo Guardiola de Julián Álvarez tras ser titular en la goleada del City por Champions: "Hizo un partido…"

Manchester City aplastó al Copenhague y uno de los tantos en la goleada (5-0) fue anotado por Julián Álvarez que, de esta manera, tuvo su bautismo en la Champions League. El ex River jugó un gran partido y, una vez consumada la victoria, Pep Guardiola lo llenó de elogios por su gran actuación en el Etihad Stadium.

"Hizo un partido fantástico. Estamos todos muy contentos por él y porque necesitaba el gol también. Pero aparte no sólo tiene gol: sabe jugar muy muy bien", enfatizó Guardiola en relación a la importancia que va teniendo el Araña en el equipo, y agregó: "Con defensas muy cerradas tener a Julián y a Haaland es muy importante, ambos pueden decidir partidos".

Luego, también destacó al noruego quien marcó otro doblete: "Tiene un instinto natural, el primer balón que toca es gol, y el segundo, un rebote, y está donde tiene que estar. Tiene un sentido único que viene de nacimiento". El entrenador, además, negó que Erling Haaland tenga una cláusula para facilitar su salida al Real Madrid en el futuro.

"No es verdad", dijo Guardiola en rueda de prensa y continuó: "No tiene una cláusula ni para el Real Madrid ni para otros clubes. No es verdad y es todo lo que voy a decir. No podemos controlar los rumores ni lo que la gente diga. Intentaremos, como con todo el mundo que se quiere quedar, que sea feliz. Eso es lo más importante".

"Al final, lo que ocurra en el futuro no lo sabe nadie. Lo que importa es que ha caído de pie aquí, es feliz y todo el mundo lo quiere", aseguró. La victoria de ayer, deja al equipo del español en la cima del Grupo G con puntaje ideal.