Messi reveló su futuro en la Selección argentina después del Mundial e impacta: "Seguramente..."

Y un día Lionel Messi dijo lo que nadie quería escuchar. En una entrevista realizada por el periodista Sebastián Vignolo, exclusiva para la sección En Primera Persona de Star+, el astro argentino expresó que el de Qatar será su último Mundial y dejó en claro que la Selección argentina no es la máxima candidata a levantar la Copa, pero que está entre las que pelearán por el título.

Vignolo: -¿Es el último (Mundial)?

Messi: -Sí, seguramente sí... Seguramente sí.

La simple pero dura frase que le reveló el "10" del PSG al Pollo durante la charla ya comienza a dar la vuelta al mundo. Lo que no dejó en claro es que si, al menos, los fanáticos podrán disfrutarlo en las Eliminatorias, en la Copa América 2024 o bien en algunos amistosos que el equipo de Lionel Scaloni dispute tras el Mundial de Qatar.

Sabiendo que será su última vez en una Copa del Mundo (la quinta desde que debutó en Alemania 2006), Messi admitió que cuenta los días hasta la gran cita que comenzará el 20 de noviembre: "Sí, la verdad que sí. Hay un poco de ansiedad y nervios al mismo tiempo. Ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir 'bueno, ya estamos ahí, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir'. Por un lado no vemos la hora de que llegue y por el otro está el cagazo de querer que nos vaya bien".

"Llegamos en un buen momento por cómo se dieron todas las cosas, con un grupo muy armado, muy fuerte. Pero después en un Mundial puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos, por eso es tan difícil y tan especial un Mundial, porque no siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba", agregó Leo en la charla con Star+.

Vignolo: -Es verdad eso. Pero somos favoritos... o estamos en el pelotón.

Messi: -No sé si somos los grandes candidatos, pero creo que Argentina ya de por sí es candidata siempre por la historia, por lo que significa, más ahora en el momento en que llegamos. Pero me parece a mí que no somos los máximos favoritos. Creo que hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos ahí muy cerquita.

Sobre cómo llegará al Mundial de Qatar, Lionel Messi remarcó que la preparación con el PSG fue clave: "La verdad que me siento bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año, que no la había hecho el año anterior. El año anterior, por cómo se dio todo empecé a entrenarme tarde y empecé a jugar después de un par de fechas que se habían jugado, sin ritmo. Después fui para la Selección y cuando volví tuve una lesión en el medio... y nunca terminé de arrancar. La pretemporada de este verano fue fundamental para empezar de otra manera y cómo llegué a este año también, con otra cabeza, con otra mentalidad y con mucha ilusión".

La misma ilusión que tienen los 45 millones de argentinos de ver a Messi levantando la Copa en su -duele decirlo- último Mundial.