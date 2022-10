La legión mendocina brilló en el Rally de Marruecos

El segundo lugar de Orly Terranova en el Rally de Marruecos es para destacar. Después de lo hecho en la pasada edición del Rally Dakar, fue cuarto en la general, el mendocino afrontó esta última parte de la preparación con la tranquilidad de saber que cuenta con una herramienta confiable y con la que puede pelear por la carrera que se disputará nuevamente en Arabia Saudita. El equipo Bahrain Raid Xtreme eso también lo sabe y luego del resultado histórico conseguido en África, Guerlain Chicherit encabezó el 1-2 de la estructura, la ilusión aumenta.

Desde el primer día de carrera se mostró competitivo. Estuvo muy cerca de Sébastien Loeb, en la primera parte de la prueba, y luego se mantuvo al acecho de un Chicherit, que se mantuvo firme hasta el final. Fue pensante, no arriesgó de más y se subió al podio de una competencia muy especial.

Sebastián Halpern (X-Raid), en tanto, cerró la competencia con un décimo lugar en la especial y en diálogo con MDZ Online, realizó un balance de su actuación: "Sumamos muchos kilómetros que nos sirven para mejorar algunos aspectos y detalles que son fundamentales así que contentos con eso. La experiencia fue muy buena pese al resultado, aunque no veníamos tampoco en búsqueda de eso. Vamos a correr el auto con un T1+, que estará listo a final del mes, y la idea es testearlo los primeros días de noviembre para llegar de la mejor manera al próximo Dakar".

El MINI de Halpern navegando en las dunas marroquíes.

La única deserción de la legión fue la de Juan Cruz Yacopini, quien sufrió un vuelco en la cuarta etapa: "Estoy bastante triste por lo qué pasó pero no deja de ser un gran aprendizaje. Entrenaré más me esforzaré más pero se que estoy por el camino indicado. Es duro aprender así y sacar buenas conclusiones, pero este rally me dejo solo enseñanzas y buenas sensaciones".

Entre las motos, Franco Caimi volvió al ruedo luego de un extenso tiempo y concluyó en el noveno lugar de la clasificación general con la moto que alista el Hero Motosports. Tras la lesión que lo marginó del pasado Dakar, necesitaba medirse nuevamente con potenciales rivales para saber cómo se encuentra y se vuelve con conclusiones muy valiosas.

"Ha sido una semana bastante desafiante. Fue una carrera dura, muy rápida. El terreno no era nada simple y combinado con velocidad fue estresante. Pero estoy contento de estar acá, de haber terminado. Hemos hecho avances personales como también con el equipo, así que mirando para adelante y pensando en lo que viene, que será el Rally de Andalucía", contó.

Su hermano, Stefano, fue una de las gratas revelaciones que tuvo la prueba ya que en su debut completó la cita en el quinto lugar de la general de la categoría Rally 2 con la KTM del equipo Bas Dakar: "Este resultado es gracias a muchísimo esfuerzo, sacrificios, entrenamientos y dedicación, y sobre todo, a mi hermano que es mi gran profesor y ejemplo. Ahora a enfocarnos en la próxima fecha del Mundial la semana que viene en España, Andalucía".