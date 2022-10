El insólito pedido en Inglaterra para que echen a Haaland de la Premier League: ya tiene 400 mil firmas

Lo de Erling Haaland con la camiseta del Manchester City es de otro planeta. Desde que llegó a la Premier League, el delantero noruego no para de crecer y anotar goles: lleva 19 en 12 partidos disputados en todas las competencias y lleva tres hat-tricks en ocho partidos en la liga inglesa. Tanto que lo empezaron a considerar una amenaza: en un insólito pedido en la plataforma change.org, un hincha de Manchester United reclamó que le impidan jugar "porque simplemente no es justo".

Si bien se viralizó una imagen de un supuesto pedido al Parlamento Británico para que saquen a Haaland de la Premier League porque "es un robot" y que mostraba más de 400 mil firmas, esta petición no existe en el sitio web oficial y quedó como un meme en las redes sociales, en tanto que el pedido en change.org es real.

De hecho, uno de los compañeros de Haaland, Aymeric Laporte, le comentó al delantero en Twitter con la imagen, que modificó para que lo remuevan totalmente "del fútbol por ser un robot". Bournemouth es el único equipo que pudo detener a la bestia noruega en lo que va de la temporada.

El pedido en Change.org fue creado por un hincha del Manchester United a través de una cuenta llamada Ten Hag's Reds!, después de que Haaland consiguiera un hat-trick contra los Red Devils el domingo en la goleada del Manchester City 6 a 3 en el clásico de la ciudad.

El reclamo se nombró "Petición para que se excluya a Erling Haaland de la Asociación de Fútbol porque simplemente no es justo", y en la descripción escribió: "Simplemente no es justo. Podemos hacer un cambio. Ahora es el momento de que actuemos. No se debe permitir que este robot continúe en nuestro país". Otro detalle es que la petición se hizo el miércoles antes de que Haaland anotara dos goles en la paliza 5 a 0 del City sobre Copenhague en la Champions League.

Si bien la petición no tiene ninguna posibilidad de prohibir que Haaland juegue, muestra hasta qué punto los hinchas rivales le tienen miedo al delantero. El técnico de Manchester City, Pep Guardiola, celebró el comienzo del noruego en Inglaterra y aseguró: “Lo digo muchas veces y lo diré de nuevo: lo que está haciendo Erling lo hizo en Noruega, Austria y Alemania. La calidad que tenemos a su lado le ayuda a marcar, pero lo que está haciendo no se lo enseñé yo”.

“Tiene unos instintos increíbles. Viene de su mamá y papá. Nació con eso. He tenido increíbles delanteros centro en mi carrera. Lo que me gustó fue en el último período del juego, estuvo involucrado. Quiero que se involucre", expresó Guardiola. ¿Cuántos goles más hará Haaland en la temporada?