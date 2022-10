El impresionante avance de la estatua de Marcelo Gallardo en River

La estatua de bronce de Marcelo Gallardo, anunciada poco tiempo después de la final de Madrid en 2018, está atravesando la fase final de su composición y TNT Sports, en una nota que le hizo a Carlos Trillo, el ideólogo de esta movida, mostró el impactante estado actual de la obra.

La estatua de Gallardo, a poco más de dos meses de su presentación oficial.

Con el torso, que va a estar alzando la Copa Libertadores, ya OK, lo único que resta es ensamblarle la cara del Muñeco. Es enorme, tanto que va a ser la estatua de bronce dedicada a un personaje del fútbol más grande del mundo. Y a eso también se debe el tiempo que llevan preparándola... ¡Casi cuatro años! Este jueves culminó la última fundición, la del rostro del entrenador de River.

"Cuando le conté del proyecto, Marcelo (Gallardo) se puso muy orgulloso. Estaba feliz y me pidió no participar. Él no la vio, la quiere ver el día que la presentemos", comentó Trillo.

Como no podía ser de otra manera, la fecha de la inauguración de la estatua va a ser el 9 de diciembre de este año. Ocupará un lugar cercano a las cocheras del Monumental.