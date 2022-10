El divertido reclamo de Messi a De Paul por una chicana con los mates: "El gil me..."

"Un excelente grupo" es quizás la frase que más resuena al hablar del plantel actual de la Selección argentina. Los futbolistas, que muestran todo lo que disfrutan cuando suben fotos juntos a Instagram, que ríen en cada oportunidad y se brindan el uno por el otro, comparten grandes momentos y lo hacen saber. Lionel Messi no es la excepción: el capitán del seleccionado le respondió a Rodrigo De Paul, quien lo había chicaneado por los mates que preparaba: "El gil me mató".

Es que De Paul y Alejandro "Papu" Gómez lo habían gastado porque no hacía buenos mates y el 10 se molestó, tal como reveló el volante del Atlético de Madrid en una entrevista. Leo no dejó pasar esa situación y salió a responder con todo: "El gil de Rodrigo me mató diciendo que hacía mates malos".

Siempre en broma y con buena onda, Messi recordó el momento en una entrevista con Star+ para el ciclo de entrevistas En Primera Persona. Las risas y el humor son parte de la convivencia de la Selección argentina en cada concentración y, según dijeron varias veces los jugadores, el grupo fue clave para conseguir el título de la Copa América en Brasil en 2021.

¿Qué había dicho De Paul sobre los mates de Messi?

"El enano mejoró mucho. Antes se cansaba un poco, no le daba tanta dinámica. Entonces un día le dijimos con el Papu: '¿Y, Leo? ¿Te hacés esos lavaditos?'. Ahí medio que se fastidió, ja. Pero, de ahí, terrible los mates", había revelado De Paul en entrevista con el periodista Germán Paoloski en No es tan Tarde.

Messi también se refirió a que Qatar 2022 será su última Copa del Mundo y explicó: "Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien, físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión".

Si bien está ilusionado con la posibilidad de obtener el título en Qatar, el 10 de la Selección avisó: "Muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido, quieras o no esa ansiedad no sabés cómo la va a manejar cada uno. Va a estar lleno de argentinos y eso hace que juegues más acelerado. Es importantísimo ganar el primer partido y no va a ser fácil. El Mundial pasado creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces...y no".

"Hay ansiedad, nervios por el Mundial. Es el último, cómo nos va a ir. No vemos la hora de que llegue, pero está el cagazo de que nos vaya bien. Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos", analizó Messi.

"No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba. No sé si somos los grandes candidatos, pero Argentina es candidato siempre, por su historia y lo que significa. Pero no somos los máximos favoritos, hay otras selecciones que están por encima de nosotros", opinó Leo.