El difícil momento personal que atraviesa un joven futbolista de Godoy Cruz

Godoy Cruz no puede cortar la racha adversa. Ya son siete los partidos en los que no puede sumar de a tres, pero no corre riesgo la permanencia en la Liga Profesional. Si bien matemáticamente podría descender, debería pasar una catástrofe deportiva para que ocurra ya que le lleva diez puntos a Aldosivi, cuando restan doce por jugarse. Durante el partido ante San Lorenzo, algunos hinchas pidieron más actitud para sacar adelante el momento y uno de los más resistido fue Valentín Burgoa.

El Tin ingresó en el complemento, pero no consiguió meterse en partido. Por esa razón, recibió algunos insultos que bajaron desde la platea y el pibe de la cantera se marcho cabizbajo. Luego del partido, algunos medios intentaron sacarle un concepto sobre lo sucedido pero pidió perdón y caminó por las escalinatas del Malvinas visiblemente tocado.

Valentín Burgoa.

Pasaron horas y fue Favio Orsi, uno de los entrenador del Tomba, quien reveló el difícil momento que atraviesa por las criticas: "Se sintió el murmullo en el partido con San Lorenzo, pero es de una minoría. Y como cabeza de grupo tengo la obligación de defender a mis jugadores. Tenemos un grupo de chicos que son justamente eso, chicos. Sienten una responsabilidad muy grande, y me duele mucho por los chicos del club. Pasó con Tomás (Badaloni) y ahora con Valentín".

"Verlo llorar de la forma que lo vi, me dieron ganas de darle un abrazo y me largué a llorar con él. Me sequé las lágrimas porque no quería que vea que estaba emocionado, pero molesto. Sobre todo porque es un chico del club. Me ha pasado en otras instituciones que me tocó estar, que tienen un sentido de pertenencia tan fuerte que cuando las cosas salen bien la alegría es inmensa, pero cuando no salen, el dolor es profundísimo. Son los que realmente se comprometen siempre con el club", agregó.

Para cerrar, en diálogo con "Ovación 90" expresó: "Hace seis meses que llegamos al club y sentimos una presión enorme. Y tenemos un grupo de chicos y veo lo que entrenan, lo que lloran, lo que sufren, lo que ríen, lo que disfrutan en cada triunfo o derrota. Pero es una minoría y eso no opaca lo que siento por la gente de Godoy Cruz que siempre fue impecable, pero me siento en la obligación de defender a mis jugadores, y sobre todo los que son del club, como Valentín o Tomás".