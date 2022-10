Como nunca, Messi habló de su lado romántico con Antonela Roccuzzo: "De vez en cuando..."

Lionel Messi es "normal, como cualquiera". A pesar de ser el mejor futbolista del mundo, reconocido en todos lados y adorado por millones de personas alrededor del mundo, aunque parece un extraterrestre jugando a la pelota, es humano. Así lo asegura Leo, quien reveló en una entrevista su costado más íntimo: habló de su "lado romántico" con Antonela Roccuzzo, su faceta como padre y su relación con sus hijos.

La familia Messi en la entrega de premios del Balón de Oro en 2021.

En diálogo con Sebastián Vignolo para Star+, Messi contó algunas particularidades de su vida personal, fuera del fútbol. "Soy normal, como cualquiera. Por ahí la gente se imagina cualquier cosa y soy normal, como cualquiera. Me educaron de una manera de chiquito, con los valores que me inculcaron mis viejos, reforcé todo eso en Barcelona, club con valores muy marcados, identificados. Siempre crecí con esa filosofía".

Por otra parte, Leo explicó: "Amigos tengo pocos. Amigos de verdad. Después mi familia. Siempre me refugié mucho en ellos, lo más importante y donde yo me siento feliz, no necesito mucho más".

El capitán de la Selección argentina expresó cómo atraviesa la situación de ser reconocido en todos lados y muchas veces no poder salir en familia a lugares públicos: "Sí, muchas veces también zafo por eso. Los nenes me dicen 'vamos acá, allá' y les digo que no. Es verdad que me pierdo muchas cosas. No lo sufren, nos prohibimos de hacer muchas cosas, no por nada, no pasa nada por salir, pero por ahí está bueno tener momentos solos con tu familia. Cuando podemos, hacemos nuestra salida familiar".

Messi, íntimo como pocas veces, también confesó que le gusta ser romántico con Antonela Roccuzzo: "Tengo mi lado romántico de vez en cuando, ja... Son muchos años ya los que llevo con Anto, así que de vez en cuando está bueno hacer cosas diferentes. A la Torre Eiffel no fuimos nunca, sí estuvimos cerca. Fuimos hace mucho tiempo, muchos años, antes de que naciera Thiago, vinimos y la pasamos bien, pero el tema de la comida en la torre, no... Soy más de lo normal".

Por otro lado, el futbolista del Paris Saint-Germain explicó cómo se sintió mudarse a París y cómo lo tomaron sus hijos: "Empiezan las clases ahora los chicos. La verdad que sí. Son los que mejor se adaptaron. Era lo que más nos preocupaba. Que arranquen la escuela, que hagan nuevos amigos. Fue algo muy normal, muy sencillo, nosotros sufríamos mucho por eso. Recuerdo el primer día dejarlos en el cole nuevo y nosotros irnos llorando, sufriendo por ellos, la verdad es que nos hicimos la cabeza al pedo porque fue espectacular".

Sobre sus hijos, Messi hizo una sorprendente confesión: "Yo soy de los dos el que más los caga a pedos, ella está más tiempo con ellos por los viajes, por los partidos... A mí me dan más bola, les da un poco más de cagazo cuando pongo los puntos yo. A veces por demás... Intento que aprendan a valorar las cosas y que hay que ganarse las cosas día a día y no porque tienen la suerte de poder tener la posibilidad de tener muchas cosas se crean que es fácil".

En ese sentido, reveló que a veces los deja ganar a sus hijos porque Mateo, su segundo hijo, es mal perdedor como él: "Es igual a mí de chiquito. Eso es malo. No le gusta perder a nada, pierde y empieza a hacer quilombo, a pelear con los hermanos. Lo que era yo de chiquito. No sabe perder, no le gusta y para evitar eso muchas veces lo dejo ganar".

Sobre Thiago, el mayor de los Messi, aseguró que tiene una personalidad muy distinta, más tranquila, en tanto que Ciro (el más chico) todavía no tiene un carácter establecido: "Es un fenómeno, tranquilo, buenito, por demás de bueno. Mateo es todo lo contrario. Ciro todavía no definió su personalidad, copia mucho a Mateo, se ponen los dos en contra del más grande".

Además, Leo aseguró que prefiere no hacer el asado: "No me gusta tanto hacer asado, prefiero acompañar. Acá el año pasado lo hacía Fide (Ángel Di María), en Barsa Luis (Suárez), mi hermano... Si hago, hago para la familia nomás, los nenes, Anto... No me gusta".