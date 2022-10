Argentinos en el Rally de Marruecos: la felicidad de Luciano y una profunda reflexión de Kevin Benavides

La legión argentina que estuvo presente en el Rally de Marruecos fue protagonista en cada una de las categorías. En autos, Orly Terranova volvió a demostrar que está para grandes cosas y, porque no, para ganar el próximo Dakar, Manuel Andújar consiguió una enorme victoria en Quads, mientras que los hermanos Luciano y Kevin Benavides alternaron buenas y malas en motos.

El posteo de Luciano Benavides.

Luciano, segundo en la clasificación general, estuvo a la altura de la competencia. Le tocó abrir pista, con lo complejo que suele ser, y sin embargo se mantuvo entre los tres mejores. Luego de subir al podio, en Instagram, escribió: "LO HICIMOS!!! Podio en el Mundial de Marruecos!!! Felicidades para @skylerhowes110 por su victoria. P1 y P2 para @husqvarnafactoryracing".

Su hermano Kevin, que llegó a esta cita como uno de los candidatos, tuvo problemas en las primeras jornadas que complicaron sus chances de ganar. Logró completar la carrera en el sexto lugar del total de tiempos y realizó una profunda reflexión: "El Rally es un deporte curioso, donde muchas veces aunque lo hagas bien, no ayuda a reflejar un buen resultado".

El posteo de Kevin Benavides.

"El accidente en el prólogo con un fotógrafo, me dejó descolocado para largar la etapa 1 abriendo pista, y en una carrera de 5 etapas, donde predomina el juego de impar se hace difícil recuperar, aunque internamente me voy muy contento con mi ritmo, velocidad y rendimiento. He abierto casi 500 km de este rally por lo cual es muy importante para mi confianza en navegación y seguiremos trabajando para ajustar aún más algunos detalles y enfocado en mi preparación para el gran objetivo", agregó.

Andújar, en tanto, logró una necesaria victoria en los Quads. Luego de lo sucedido en el Dakar de este año, Manu viajó a Marruecos para demostrar que "la magia" sigue intacta y no dejó dudas: "Necesitaba esta! Saber que los poderes están intactos. P2 en la etapa de hoy y #1 en la gral del @rallyedumaroc por segundo año consecutivo vamos!!! Buen empujón para lo que queda del año y encarar a fondo el @dakarrally. Gracias de corazón".

El posteo de Manuel Andújar.

Los demás argentinos que hicieron meta fueron: Jeremías González Ferioli (14° en la general), Bruno Jacomi, navegando al chileno Del Río (20), Nicolás Cavigliaso (21°), Ricardo Torlaschi, compañero del ecuatoriano Sebastián Guayasamín, (27°) y David Zille (37°), todos de la categoría T3.