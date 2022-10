Por qué Xavi explotó tras la derrota del Barcelona ante Inter: "Estoy indignado"

El Inter 1 - Barcelona 0 de este martes de Champions League tuvo un desenlace muy caliente por un claro penal por mano, a los 90' y a favor del equipo español, omitido por el árbitro y el VAR, que, para peor, no consideró necesario ni que se revisara la jugada. Para colmo, unos minutos antes, al Barça le habían anulado el empate gracias a la intervención del videoarbitraje por una infracción casi calcada. Por eso, el entrenador Xavi explotó en conferencia de prensa.

La bronca de Xavi

Nada más que añadir. pic.twitter.com/BVpGo8mpOn — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 4, 2022

"Sentimos que ha sido una injusticia grande. Me siento así, la verdad. No puedo esconderme. Estoy indignado. Es una injusticia grande pero yo creo que es el árbitro el que debería dar explicaciones de por qué no entendemos qué vio. Se va sin decir nada. La palabra es indignación hoy. Si hay mano de Ansu Fati y marca otro, es gol y lo anulan. Lo del penal no se entiende", declaró Xavi, masticando bronca.

La mano de Dumfries que reclamó todo el Barcelona.

Es que, con este resultado, la clasificación del Barcelona a los octavos de la Champions League quedó seriamente comprometida y dejó de depender de sí mismo. A falta de tres fechas para el final de la fase de grupos, el Inter, que quedó 2º con la victoria, le saca tres puntos de distancia.

El miércoles que viene vuelven a jugar, en el Camp Nou, en lo que va a ser una auténtica fina por el segundo lugar de la zona, ya que el Bayern Munich, líder del grupo con puntaje ideal, visita al Viktoria Plzen de República Checa, al que le metió un 5-0 como local y está último sin unidades, y lo más probable es que termine 1º.