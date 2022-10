Martínez, DT de Tigre, fue despectivo con Sarmiento por su "estilo" y Damonte se calentó

Bravísimo ida y vuelta el que tuvieron a través de los micrófonos los entrenadores de Tigre y Sarmiento, Diego Martínez e Israel Damonte respectivamente, post 2-2 en Junín por la fecha 23 de la Liga Profesional.

El primero en encarar a la prensa fue el técnico del Matador, quien caliente por el desarrollo del partido (el Verde se lo empató sobre la hora con un gol que provino de un córner) esbozó una crítica muy fuerte acerca de la manera de jugar de su rival: "Somos dos equipos con dos modelos de juego totalmente distintos, dos búsquedas totalmente distintas. Se enfrentaron las antítesis de lo que sentimos por el fútbol y sabíamos que la única forma en la que nos podían lastimar era con pelota parada (ambos llegaron por esa vía".

Esta declaración picante de Martínez, identificado con un estilo ofensivo, fue luego replicada por los periodistas que asistieron a la conferencia de Damonte, quien recogió el guante y devolvió el golpe: "Yo respeto todas las formas y me enseñaron algo: primero y principal, hablar de mí. No necesariamente tenés que salir jugando desde el área chica para tener diez situaciones de gol en el arco rival, como tuvimos nosotros. Llevo a mis jugadores a un lugar donde estén cómodos y confiados. La capacidad de adaptación es lo más importante. Hay gente que dice: 'yo muero con la mía'. Bueno, yo no. Yo no muero. Yo quiero vivir siempre".

Su Sarmiento es acusado de "ensuciar los partidos", hacerlos engorrosos, perder el tiempo y realizar demás artimañas; completamente legales, pero con "mala prensa". Aunque aclaró que cuando el equipo rival estaba ganando, no eran ellos los que demoraban el juego...

"Hoy, por ejemplo, se tiraron dos jugadores (de Tigre) antes de la pelota parada que terminó en gol. Fue una jugada en la que estaban haciendo tiempo. Se había ido la pelota afuera y la tiraban otra vez adentro. Pero yo las respeto. Son formas y a veces cuando vos ganando, te cuidás. O el arquero agarraba la pelota y se tiraba al piso. Pasa...", comentó pícaramente el DT platinado del Verde, al mismo tiempo que se refirió a esa suerte de estigmatización que hay creada en torno a su equipo: "El tema es que cuando lo hacemos nosotros se habla más, sobre todo, porque se ha generado algo donde parece que sólo nosotros lo hacemos nomás".

"Creo que está de moda lo complejo... Y a veces, lo normal o lo fácil termina siendo productivo también", sentenció Damonte para cerrar; marcando, a su modo, esa "antítesis" despectiva de la que hablaba Diego Martínez.

Esta no es la primera vez que Damonte vive cruces así con otros técnicos. Ya los tuvo con Marcelo Gallardo y con Gorosito, por ejemplo.