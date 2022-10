La revelación del agente de Lautaro Martínez sobre su futuro en Europa: "Puede pasar..."

Lautaro Martínez es uno de los delanteros mejor cotizados a nivel mundial. Su calidad y sus goles en el Inter y en la Selección argentina lo llevaron a ser buscado por gigantes de Europa, aunque él prefirió seguir en Italia por un tiempo más. Eso podría cambiar en 2023, o por lo menos así dejó entrever Alejandro Camaño, su representante: "En el futuro, puede pasar de todo".

En una entrevista con el sitio web de TyC Sports, el agente de Martínez no aseguró la continuidad del delantero en el Inter y explicó que otros equipos estarían interesados en llevárselo pronto: "En el futuro, puede pasar de todo. Inter no está en el mejor momento, pero es un gran equipo y un lugar maravilloso. Nadie descarta que en el mercado aparezcan otros clubes de manera fuerte por él, pero no está apurado y deja que el fútbol le vaya marcando los pasos".

El Toro, que tiene contrato con Inter hasta junio de 2026 y que no tiene cláusula de rescisión, fue buscado por varios clubes en el último mercado de pases y hasta se rumoreó que un gigante como Bayern Munich lo tuvo en la mira para reemplazar a Robert Lewandowski, pero él mantuvo su concentración en donde está: "Él está en el top 10 de los jugadores a nivel mundial y si bien tengo muchos llamados, tiene dos prioridades de acá a fin de año: el Inter y la Selección", explicó su agente.

"Está maduro, con una familia preciosa que lo acompaña, con un clima de tranquilidad que siempre es importante. Él se siente querido por los italianos y los argentinos", siguió Camaño. Lautaro Martínez llegó al Nerazzurro por 25 millones de euros desde Racing a mediados de 2018 y su cotización no hizo más que aumentar en los últimos años.

Consultado sobre la posibilidad de llegar al Bayern Munich, el agente del Toro comentó: "No me sorprendería porque, como te comenté, siempre hay consultas. Pero hoy Lautaro tiene las cosas muy claras. Piensa en el Inter y en el Mundial. En el mercado pasado, hubo chances por cifras impresionantes y él entendió que lo mejor era no cambiar".

Por otra parte, Camaño contó cómo vive Lautaro las semanas previas al Mundial: "Él empezó el año con un proyecto maravilloso: con un Inter que se armó de manera potente. Y la verdad es que ganar el Mundial, sería la frutilla del postre para él".

Además, el representante del delantero aseguró que hablan acerca de la posibilidad de que la Selección argentina gane la Copa del Mundo y reveló un detalle sobre el técnico: "No solo que Argentina es candidata, sino que quienes conocemos a Lionel Scaloni sabemos que tiene esa misma mentalidad de líder que tenía cuando jugaba. Ya hace un tiempo no hablo, pero lo conozco de su paso por España, y ya tenía ese liderazgo. La ilusión de Lautaro es la misma que la del resto. Quieren dar una alegría a la gente. Ganar un Mundial no es fácil, pero el equipo está preparado para llegar a las instancias finales".