La revelación de Martín Ojeda que estremece a los hinchas de Godoy Cruz: "Pedí quedarme para..."

Martín Ojeda se ha transformado en el emblema de este Godoy Cruz. El delantero es fundamental para que el equipo de dupla tenga juego, además de gol, pero al igual que Ezequiel Bullaude recibió ofertas para marcharse durante la disputa de la Liga Profesional. El Botafogo estuvo muy interesado en contar con él y realizó jugosas ofertas para convencerlo.

Sin embargo, el capitán prefirió quedarse a lucharla y, tras el partido con San Lorenzo, contó el motivo de su decisión. "Pedí quedarme para ayudar al equipo y salvarnos del descenso. Estuvimos cuatro o cinco fechas en la zona roja y quise estar para devolverle a Godoy Cruz la confianza que tuvo en mí. Estamos cerca del primer objetivo".

"Se nos alejó un poco el torneo, perdimos la Copa Argentina pero tenemos chances de estar en la Sudamericana y la vamos a pelear hasta el final aunque nos cueste mucho conseguir los resultados. Estamos bien, somos un grupo muy unido que siempre tira para adelante", expresó.

Luego, sobre el empate con San Lorenzo, analizó: "Hicimos un gran primer tiempo y hasta el penal veníamos bien. Después el partido se estancó, entramos en el juego de ellos. Pero nos quedamos con lo del primer tiempo. Lo lamentamos porque queríamos ganar pero hay que seguir adelante".

Para finalizar, quiso evitar criticar al arbitraje argentino pero cuando fue consultado sobre el penal, no pudo: "No soy de hablar de los árbitros. No vi la jugada, cuando tiran el centro veo Tomi (Badaloni) se está cayendo. Contra nosotros se fijan todo, pero hay que seguir adelante y no tenemos que entrar en ese fastidio".