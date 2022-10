La particular frase de Palermo sobre Ibarra DT de Boca: "Es raro, no pensaba que…"

Desde sus sorpresiva salida de Aldosivi de Mar del Plata, tras hacer una gran campaña, Martín Palermo no ha vuelto a trabajar pese a haber sonado en varios clubes del fútbol argentino. El Titán espera ansioso una nueva oportunidad y en las últimas horas brindó una interesante entrevista en Radio La Red, donde habló de todo y de todos. Durante la emisión del programa "Un Buen Momento", le consultaron sobre Hugo Ibarra, actual entrenador de Boca, y respondió con una particular frase.

"La verdad que lo de Hugo, en el presente, es raro. En como uno lo veía, a como era él, no pensaba que el día de mañana iba a estar en la conducción, siendo técnico de Reserva o Primera División. Pero sí fue muy rápido lo de Carlitos. Creía que se iba a tomar más tiempo en seguir disfrutando ese retiro, hasta pensé que se iba a retirar de otra manera, pero tendrá sus razones par encaminarse con ser entrenador", expresó Martín al ser consultado sobre sus excompañeros que ahora son técnicos.

Palermo, también, recordó a Diego Maradona y no pudo controlar su emoción: "Cuando yo estuve mal, pasando un mal momento con lo de mi hijo, él apareció en el hospital y estuvo conmigo. A veces uno necesita esa persona para estar al lado. A pesar de que no era mi amigo, era esa persona que me llevó a sentir la pasión Y esas cosas no se olvidan. el tiempo me llevó a conocerlo, a compartir, a vivir cosas con él y a lo que me llevó a terminar mi carrera futbolística jugando un Mundial a los 36 años".

Sobre su futuro, contó: "Me tomé este tiempo por la transición del Mundial. Que esta posibilidad sea para poder trabajar. Estudiantes obviamente es el deseo de siempre, pero uno espera el momento, el ser elegido, que el momento sea el adecuado para yo llegar al club. Lo mismo lo de Newell's, que estuve reunido con el presidente, que me dijo que iba a tomarse su tiempo".

"Se abrirán algunas otras chances. Este tiempo me sirvió para retomar energías. Fue importante. Lo que se hizo en Aldosivi fue muy bueno, fue de las mejores experiencias de lo que pretendo en los equipos, que me identifique. Cuando llego a un club, quiero que me conozcan como persona, como soy yo. A mis ambiciones, pretendo ser mucho mejor como entrenador. Soy muy exigente, quiero ser mejor. ¿Quisiera estar en el lugar de Gallardo? Obviamente", finalizó.