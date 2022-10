Simeone pidió calma, pero Koke y Oblak fueron picantes tras la dura derrota del Atlético: “Así no…”

En esta temporada, el Atlético de Madrid va a los tumbos. Cuando el triunfo ante el Sevilla parecía ser el inicio de una levantada, el Colchonero volvió a caer, esta vez de forma sorpresiva ante el Brujas de Bélgica por la Champions League. Tras el 2-0 abajo, Diego "Cholo" Simeone pidió que nadie pierda la cabeza, mientras que los referentes del equipo tomaron una postura opuesta y aseguraron que deben despertar.

El equipo rojiblanco cayó en su visita a Bélgica por la tercera fecha de la Champions League y está último en su grupo. Aunque tiene los mismos puntos que dos de sus tres rivales, lo cierto es que acumula dos derrotas en este inicio y su clasificación a la siguiente ronda es difícil. No obstante, el Cholo pidió calma a sus dirigidos, hinchas y prensa: "Me quedo con un montón de cosas buenas. Todavía queda mucha Champions por jugar. Hay que tener tranquilidad. No hay que ponerse ansioso y saber jugar este tipo partidos que tenemos por delante porque todavía está todo abierto", aseguró en conferencia.

Además, rescató varios aspectos de la derrota del Atleti: "Nos quedamos con muchas cosas positivas que el equipo tuvo: muchas situaciones de gol y seguir insistiendo pese a las dificultades, fallar un penalti y seguir insistiendo. No debemos bajar los brazos ni la guardia y seguir trabajando porque hay cosas buenas y cosas claramente por corregir".

Por otra parte, Koke, capitán del Atlético de Simeone, tomó un camino distinto y expresó que el equipo debe despertarse si quiere pasar de fase: "Tenemos que apretar todos porque así no nos está dando. Se ha complicado, pero quedan tres partidos, parece que estamos muertos y quedan dos partidos en casa, confío en el grupo y lo vamos a sacar adelante".

Además, el esloveno Oblak, una de las grandes estrellas del equipo, afirmó que el Atlético es candidato en todos los frentes, pero debe reflejarlo en la cancha: "Siempre nos veo capaces de ganar todo, pero hay que hablar en el campo. Si luego en el campo no hacemos lo que tenemos que hacer va a ser difícil. Seguro que los podemos ganar y que lo vamos a hacer bien", cerró.