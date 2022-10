La honestidad brutal de Gallardo sobre su presente en River: "No encontrar el éxito deseado me..."

Marcelo Gallardo sorprendió a todos luego de la victoria de River ante Argentinos Juniors. El Muñeco decidió no hablar y dejó a los periodistas presentes con ganas de preguntarle algunas inquietudes que tienen que ver con el irregular presente que atraviesa el conjunto Millonario. Sin embargo, en una cena realizada por la Fundación de la institución, el entrenador estuvo presente y realizó una fuerte reflexión sobre lo que ha sido este duro año para él, como también para el plantel que conduce.

En las redes sociales se viralizó el momento de su discurso en el que pidió que "sigan acompañando" antes de hacer un interesante balance sobre la temporada. "A nosotros desde este lugar nos deja una enseñanza. No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender", expresó y fue ovacionado.

El lunes, Jorge Brito se pronunció al respecto y dejó en claro que Gallardo "es el que mejor conoce el paladar de los hinchas y al plantel, además de ser el más capacitado para revertir este presente que claramente no es el mejor. Ahora buscaremos el objetivo de clasificar a la Copa Libertadores y, luego, tendremos mucho tiempo que nos da mucho optimismo de cara al año que viene".

"Sabemos que el día en que se vaya va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presidente. Ojalá se quede hasta el final de la presidencia. Es el propio Marcelo el que tendrá que buscar el momento para decidir cuál será su futuro, tenemos un vínculo muy cercano y estamos a disposición para dar las condiciones", finalizó.

Este miércoles, el River de Gallardo recibirá a Estudiantes en el Monumental y luego viajará a Paraná para visitar a Patronato por la Liga Profesional. A la semana siguiente, el miércoles 12 de octubre recibirá a Platense para asegurar el objetivo de clasificarse a la Libertadores.