Robert Rojas reveló detalles crudos del espasmo cardíaco post operación: "Pareció que me dieron una puñalada en el pecho"

Ya con fecha de regreso a las canchas inminente, todo lo que pasó es parte del recuerdo. Sin embargo, cuando se dio a conocer la noticia de que Robert Rojas había sufrido un "espasmo coronario" post operación de su fractura de tibia y peroné, nos asustó a todos. El paraguayo, a dos semanas aproximadamente de volver a jugar en River, volvió a hablar del tema y dio detalles estremecedores.

"De la nada, dos horas después de haberme operado, empecé a sentir un fuerte dolor en el pecho. Fueron 10 o 15 segundos. Estaba hablando con el teléfono con mi mamá y mi papá y repentinamente me paso eso. Claro que lo recuerdo y estaba consciente. Pareció que me dieron una puñalada en el pecho. Yo creo que fue por el estrés. El día anterior a la operación pensé mucho en cómo iba a salir todo", explicó Robert Rojas, aún shockeado por el suceso, con pausas y silencios.

Según informó River con un parte oficial en su momento, lo que sufrió fue un espasmo coronario, una contracción temporal de los músculos de la pared de una de las arterias que lleva sangre al corazón. Este lo que hace es disminuir o interrumpir la circulación. Si el cuadro dura lo suficiente puede generar dolor precordial (dolor de pecho, precisamente lo que manifestó Rojas) y -en casos graves- hasta un ataque cardíaco.

Igualmente, de eso no fue de lo único que habló en la nota que le dio a TyC Sports. En otro tono, más distendido, también reveló que su vuelta se producirá más temprano que tarde y que le apunta a los partidos de exhibición frente a Colo Colo (10/11) y Betis (13/11): "Ahora estoy trabajando a la par del grupo. Físicamente todavía no estoy porque llevo tres o cuatro reducidos recién, pero con una buena pretemporada voy a volver a estar al 100%. Ojalá que pueda sumar unos minutos en estos amistosos. Hablé con el preparador físico que me dijo: 'capaz esté la posibilidad de que pueda sumar algunos minutos'. Yo le contesté que 'por mí, estaba perfecto'. Pero le fui bien sincero: 'No estoy tan bien todavía físicamente, pero imagino que algunos minutos me la voy a bancar, je'".