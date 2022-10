Turismo Carretera: la contundente sentencia del Flaco Traverso que enciende una vieja polémica

Cuando Juan María Traverso habla, algún título fuerte deja. Y, esta vez, encendió una vieja polémica en el automovilismo argentino ya que se refirió a la importante del piloto sobre el auto que maneja. En diálogo con el sitio Ahora Mar del Plata, el Flaco insistió que hoy gana más el auto que quien lo maneja: "Hay algunas categorías que no me gustan mucho, producto de la tecnología que eliminó al piloto. En el Turismo Carretera el auto es tan importante que el piloto quedó un poco más abajo".

"Quedó relegado más allá de la historia que tiene el TC. Hay una tecnología que prácticamente sacó al piloto del lugar en el que estaba. Hoy gana más el auto que el que va manejando. Y hablo de nuestras categorías y de la Fórmula 1 también. Esa parte no me gusta. El día que los autos tengan 460 caballos, ahí voy a volver a ver al piloto, al que se equivoca, al que maniobra bien, al corajudo…Todo lo que el público del automovilismo vio y quiere volver a ver", agregó sin rodeos.

No es la primera vez que Traverso se refiere de esta manera al tema y tiempo atrás hizo una comparación que tuvo más aceptación que comentarios en contra: "Yo tengo un Lexus, y es el auto perfecto: dobla y estaciona solo, me abre la puerta, me dice ‘buen día Flaco’. ¡Hace todo! Tiene una tecnología genial. Pero el público del automovilismo no quiere ver el auto perfecto, porque lo tiene estacionado afuera de la casa. Quiere ver al piloto, cómo maneja, si hace bien los cambios o se equivoca… Y esta tecnología eliminó a esa parte. Y eso hizo que el automovilismo se caiga, que hoy tenga menos público".

Sus dichos se producen en la semana previa a una nueva presentación del Turismo Carretera por lo que, seguramente, tendrá repercusión. El escenario para la segunda fecha de la Copa de Oro será el autódromo de Comodoro Rivadavia y las entradas anticipadas ya están a la venta: el valor de la general anticipada es de $6.000, mientras que la entrada a boxes costará $10.000.

Disputada una fecha de la Copa de Oro, Agustín Canapino (Chevrolet) está al frente de las posiciones con 54.5 puntos. Detrás se ubican José Manuel Urcera (Torino) y 50 Mariano Werner (Ford), 47. Cierran los cinco primeros, el balcarceño Santiago Mangoni (Chevrolet), 46.5 y el tandilense Leonel Pernía (Torino), 39.