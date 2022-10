La decisión de último momento de Boca con Agustín Rossi

Los partidos pasan y Agustín Rossi siempre es figura en Boca. A veces con más preponderancia que otras, el arquero es un indiscutido para Hugo Ibarra y para los hinchas, que se revientan la garganta para pedir por su renovación: "Oh le lé, oh la lá, Rossi es de Boca, de Boca no se va", baja de las tribunas cuando el 1 entra a precalentar. Tras varios meses de incertidumbre, la dirigencia del Xeneize buscaría hacer las paces y llegar a un acuerdo.

Rossi sigue siendo una parte fundamental del Boca puntero del campeonato.

Desde aquella tarde explosiva entre dichos de Jorge Amor Ameal y el representante de Rossi, la renovación del arquero parecía casi imposible de remediar. A esto se le sumó la repentina contratación de Sergio Romero, que parecía ser una sentencia para la estadía del ex Lanús en el arco. Sin embargo, sus buenas actuaciones lo ratificaron como irremplazable y Martín Arévalo afirmó que las partes volverían a juntarse.

"La decisión está tomada por Riquelme y el Consejo de Fútbol. Tiene que ver con volver a convocar a una reunión a Miguel González, representante de Rossi, para ver si existe una manera de ponerse de acuerdo", informó el periodista en el programa conducido por Marcelo Palacios en radio La Red.

Luego, Arévalo agregó: "Desconozco cuando va a ser, calculo que será medio a escondidas. Cuanto más pasa el tiempo, el jugador se siente más libre. Rossi se quiere quedar, pero depende más de Boca que del arquero".

Hace más de un mes, las diferencias entre Boca y Rossi habían sido económicas y, por cómo se había planteado desde ambos bandos, insalvables. Tras varios partidos con el 1 como figura estelar, Riquelme y el Consejo quieren volver a sentarse.