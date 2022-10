Juan Ignacio Chela habló de su estado de salud a un año de operarse de un aneurisma cerebral

Hace un año, Juan Ignacio Chela sacudió al tenis argentino al informar que había sufrido un aneurisma cerebral. Tras un largo período alejado del deporte, el Flaco volvió a sus funciones de entrenador de Diego Schwartzman y se sumó al equipo de Juan Manuel Cerúndolo, flamante campeón del Challenger de Buenos Aires y una de las grandes promesas para el futuro.

Chela, recuperado del aneurisma cerebral que sufrió en 2021 (Foto: José Luis Domínguez, La Nación)

En charla con La Nación, Chela se refirió a su actual estado de salud: "Me siento muy bien. Todavía estoy con una medicación que se toma por un año, es para la sangre, porque me colocaron dos stents. Se llama antiagregado. La recuperación fue normal, como me habían dicho. Puedo hacer vida normal, puedo hacer deporte, puedo viajar", aseguró.

No obstante, el Torino, otro de sus apodos, reveló cuál fue el momento más duro de este último tiempo: "Pero lo de operarme fue una decisión difícil. Había tenido dos dolores de cabeza diferentes, muy fuertes, no veía bien. A raíz de eso empecé a hacerme los estudios, y cuando me lo detectaron, no entendía nada. Vi a varios médicos y fue difícil tomar la decisión. Como toda operación, conllevaba un riesgo, y sólo había tenido dos dolores de cabeza, y el resto estaba bien. Estaba el riesgo de que se rompiera en algún momento y ahí sí hubiera sido muchísimo más complicado, por eso me decidí. de este último tiempo".

Chela junto a Schwartzman, a quien cochea desde 2017.

De vuelta junto a sus tenistas, Chela se refirió al Peque Schwartzman, quien no tuvo un año con muchas alegrías: "Diego tiene mucho desgaste físico y mental, entiendo que este año esté un poco más intermitente. Pero a mí me gusta resaltar que sigue 17° del mundo. Es muy complicado estar ahí, es muy exigente, Diego es un terrible profesional. Estamos haciendo algunas adaptaciones en su día a día y en su carrera, porque está entrando en otra etapa, ya cumplió 30 años y viene de muchos años de desgaste", aseguró.

Tras asegurar que el tenista sudamericano sufre mucho más el desgaste del circuito que uno europeo, el expanelista televisivo contó que no recibió ninguna oferta para trabajar con un jugador del exterior: "No, nadie me hizo una propuesta. Ahora tengo mis compromisos, estoy con Diego y con Juanma. Cuando me llamó Diego yo estaba haciendo televisión, estaba fuera del circuito hacía ya cuatro años, y no lo tenía en el foco. Enseguida empecé a viajar con él, en el canal me dijeron que sí, y cuando volví me di cuenta de que me encantaba y que quería hacer esto. No sé por cuántos años, estoy muy bien así y me encanta lo que hago".

Cerúndolo y Chela durante el Challenger de Buenos Aires.

Por su parte, el más joven de los hermanos Cerúndolo habló con Olé y se refirió a lo que le suma Chela a su staff: "Juan es un gran profesional, que me ayudó mucho desde el año pasado. Se incorporó al equipo con Andrés Dellatorre que es mi entrenador de toda la vida, y es un entrenador más. Me aporta todo, no es que viene a dar algo especifico. Creo que lo que más tiene es mucha información: fue un jugadorazo, un coach que hizo cosas increíbles con Diego (Schwartzman), que sabe mucho y cuenta con bastante experiencia. Estoy muy contento con él".