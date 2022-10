La cruda sentencia de Simeone tras la tempranera eliminación y un fuerte mensaje para el futuro: "Soy muy..."

Tras una nueva eliminación temprana del Atlético de Madrid en la Champions League, ahora en fase de grupos, Diego Simeone dio la cara en la derrota y dejó varias frases fuertes, como marca su estilo. Reconoció haber recibido un duro golpe, pero que también se tiene fe para seguir intentándolo.

"LA CHAMPIONS ME CUESTA" sentenció Simeone tras la eliminación. Pero ojo... dejó en claro que es "cabeza dura".

"No tengo ninguna duda de que la Champions me cuesta. Me ha costado ya entendiendo que en las dos finales una la hemos perdido por penales y una en el minuto 93 porque ya en el alargue nos quedamos sin energías. Más cerca de ganar una Champions que llegar a los penales creo que no está", arrancó lamentándose el Cholo Simeone.

No obstante, inmediatamente cambió el tono y el discurso y envalentonado, desafió: "Pero soy cabeza dura, muy cabeza dura. Y voy a seguir insistiendo hasta que obviamente tenga la posibilidad en este club seguir entrando, primero, en la Champions y buscando encontrarme con algo que nos falta... Es el momento más difícil en este club. Voy a seguir insistiendo para conseguir la Champions League".

El equipo colchonero tenía que vencer al Bayer Leverkusen para seguir con vida en la máxima competencia europea al término de la fecha 5 de la fase de grupos. Sin embargo, el encuentro comenzó esquivo y Atleti recién pudo ponerse a tiro del objetivo empezado el segundo tiempo, cuando Rodrigo De Paul puso el 2-2. Con más ímpetu que claridad lo buscó constantemente y las vueltas del fútbol hicieron que en la última jugada del partido tuviera un penal a favor.

Cuando Simeone ya se estaba retirando de la cancha porque el partido había terminado en empate, el referí recibió el llamado del VAR por una posible penal y, tras algunos segundos, marcó la pena máxima. Por algunos momentos, el Cholo y todo el Cívitas Metropolitano recuperaron el aliento: tenían una vida más en los pies de Yannick Carrasco.

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, RODRI! De Paul recibió de Carrasco y sacó un derechazo precioso para clavarla al segundo palo y poner el 2-2 del Atleti en #CHAMPIONSxESPN.



¡QUÉ GOLAZO HICISTE, RODRI! De Paul recibió de Carrasco y sacó un derechazo precioso para clavarla al segundo palo y poner el 2-2 del Atleti.

Con jugadores como Antoine Griezmann en cancha, el belga se hizo cargo del penal decisivo que sellaría la suerte del Atlético. Si lo convertía, el equipo madrileño llegaría con chances de llegar a los octavos de final a la última fecha. De fallar, a Simeone y compañía únicamente les quedaría conformarse con un lugar en la Europa League.

Carrasco prefirió la ubicación sobre la fuerza y el arquero Hradecky le adivinó la intención: se inclinó hacia su izquierda y atajó, pero el rebote le dio una y hasta dos chances al Atlético. Un cabezazo de Saúl en el travesaño y un disparo de Reinildo que tapó un defensor del Leverkusen decretaron el destino del equipo del Cholo. Sin chances de meterse en los octavos de la Champions, deberá visitar el martes que viene al Porto para asegurar su pase a la Europa League y evitar la última posición de su grupo, que lo deja afuera de todo.

El Cholo Simeone, golpeado tras quedar afuera de la Orejona.

En La Liga, el Atlético de Madrid está 3º; ocho puntos por debajo del líder Real Madrid.