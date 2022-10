Fórmula 1: el terminante anuncio de Lewis Hamilton sobre su futuro en Mercedes

Lewis Hamilton, siete veces campeón de la Fórmula 1, aseguró este jueves que su objetivo es seguir corriendo y que renovará su contrato con la escudería Mercedes para la próxima temporada: "Voy a renovar con Mercedes. Vamos a sentarnos y discutirlo en estas próximas semanas. Mi objetivo es continuar, estoy en la escudería desde que tenía 13 años y es como mi familia".

"Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Estuvieron conmigo cuando me expulsaron del colegio. Estuvieron conmigo en todo lo que pasó en 2020. Se han quedado conmigo a pesar de mis errores, y la mierda que ha salido publicada en la prensa; se han quedado conmigo pese a los altibajos", señaló en la previa del Gran Premio de México que se disputará el fin de semana.

Hamilton y Toto Wolff, una relación tan cercana como exitosa.

Luego, agrego: "Quiero seguir corriendo. Me encanta lo que hago. Llevo 30 años haciéndolo y no creo que deba parar. Diría que aún me sigo ganando el sueldo. Quiero hacerlo mejor. Pero pienso estar aquí más tiempo. Realmente creo en esta marca. Creo en la gente que está dentro de la organización. Y quiero ser el mejor compañero de equipo posible para ellos, porque podemos hacer que sea aún mejor, más accesible, y más fuerte de lo que ya lo es. Creo que puedo ser una parte importante de eso".

"Respecto a mis planes para el futuro... cada año, al final de la temporada, te sientas, reflexionas e intentas averiguarlo. No sé cómo lo hacéis vosotros, pero yo intento analizar mi año y analizar mi plan de tres a cinco temporadas. Es difícil hacer diez. ¿Dónde me veo? ¿Qué cosas quiero hacer? ¿Cuáles son mis objetivos? Y se van añadiendo cosas. Tengo un montón de cosas que me han salido bien, realmente positivas, que tienen muchas oportunidades de éxito fuera de las carreras", continuó.

Volvió a recordar lo ocurrido en el final del 2021 y reconoció que ya lo superó: "Me rompió el espíritu, o me destrozó el alma, como quieras llamarlo. ¿Cómo no iba a volver? Esperas que hagan bien su trabajo. Y al final un campeonato del mundo, porque ha trabajado muy duro mucha gente, se dirime por una decisión equivocada. Lo he superado. Me niego a vivir en el pasado. Ya lo viví en 2007, cuando era joven, y no me dejaba dormir. Lo di todo. Lo di todo y me sacrifiqué. Pero estoy dispuesto a volver a hacerlo".