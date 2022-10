El descargo de Di María por una frase sobre Rosario Central que cayó mal en Italia: "No sé quién inventó que..."

De la misma manera en la cual contestó cada vez que le preguntaron sobre el tema desde que se fue a Europa, Ángel Di María volvió a expresar en las últimas horas que, para el final de su carrera (y esto vale la pena dejarlo bien resaltado), tiene pensado regresar a Rosario Central. Sin embargo, estas declaraciones fueron malinterpretadas desde Italia con el concepto de que tendría intenciones inmediatas de emigrar en el próximo mercado de pases y esta situación, sumada a que la Juventus acaba de quedar afuera de la Champions League en fase de grupos, hizo que se generara un revuelo bárbaro, que el propio futbolista desactivó con un fuerte descargo en su cuenta personal de Instagram.

"No suelo dar explicaciones cuando leo estas mentiras, pero ya es momento de darlas. No sé quién ha inventado que me voy en enero, las declaraciones mías que han visto donde digo que 'me voy a retirar en Rosario Central' (el club de donde salí) son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí, a Europa, en el año 2007", arrancó, ofuscado, el Fideo.

"Eso no significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero", aclaró. Y siguió molesto: "Por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar, aquí y en todos los equipos donde he jugado".

"Amo jugar al fútbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos, por lo tanto pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club. Muchas gracias", completó Di María, a quien las lesiones no lo dejaron en paz desde que arribó a Turín y donde tan sólo pudo disputar siete partidos (un gol y cuatro asistencias). Tiene contrato hasta junio del 2023 en Juventus.

Angelito, que se está recuperando para llegar al 100% al Mundial de Qatar 2022, había dicho en diálogo con el El Juego Sagrado, una secuela de notas generadas por los medios oficiales de Conmebol: "Me gustaría volver, sé que es difícil, que hay muchas cosas. El sueño de todos los que están en el fútbol argentino es venir para Europa. El mío, que estoy en Europa, es volver a vestir la camiseta de Central. La idea de volver siempre está, es lo que más quiero. Me gustaría disfrutar al menos un año del fútbol argentino y de Central".