El arquero de Patronato reveló el secreto detrás de los tres pénales atajados a Boca: "Yo miraba al…"

Facundo Altamirano, arquero y figura del Patronato finalista de la Copa Argentina, resaltó, tras el triunfo en los penales ante Boca Juniors (3-2), que el público paranaense se "siente identificado con este equipo", más allá del descenso consumado a la Primera Nacional de fútbol, y reveló si tenía o no los pateadores estudiados.

"Yo miraba al banco y me decían a dónde me tenía que tirar. Teníamos estudiados algunos, como a Villa, pero en el partido me cambió. Él lo pateaba ahí (por el penal que le atajó en la definición). Teníamos algunos estudiados, pero otros no porque no habían pateado. Por suerte se dio lo mejor", confesó con mucha euforia.

Patronato, que perdió la categoría junto a Aldosivi de Mar del Plata, eliminó sucesivamente en la Copa a River Plate y a Boca esta noche, en ambas oportunidades a través de la vía de los penales. "La gente se siente identificada con este equipo. Más allá de que nos tocó descender supieron reconocer nuestro esfuerzo", dijo el guardavallas que fue el héroe del elenco rojinegro.

"Estamos muy contentos por lo que logramos. Sabíamos que era un partido muy difícil pero nos enfocamos, estuvimos concentrados y por suerte se nos dio el pase a la final. Lógico que a un arquero siempre lo potencia atajar penales, pero esto es mérito de todos, de todo el equipo, el cuerpo técnico", expresó el guardavallas.

"Ahora que estamos en la final vamos a seguir dando todo. El grupo se lo merece. El equipo se ganó el cariño de la gente dejando todo en la cancha", cerró. Patronato y Talleres de Córdoba, que dejó en el camino a Banfield (1-0) en Rosario en la tarde del miércoles, dirimirán el título de la Copa Argentina este domingo, a las 20.30, en Malvinas Argentinas de Mendoza.