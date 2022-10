Patín: la legión mendocina brilló en La Rioja

Mendoza volvió a pisar fuerte a nivel nacional. Esta vez fue en el marco de la copa Roberto Rodríguez desarrollada en la provincia de La Rioja. Los deportistas que representaron a FEMPA compitieron en el estadio “Super Duomo” durante los días 27 de setiembre al 5 de octubre.

La legión tuvo un gran desempeño a nivel nacional en las categorías: formativa C, 4ta C y 5ta C. Los mismos quedaron clasificados en la instancia Regional (Mendoza, San Juan, San Luis y la Rioja) la que los habilita a participar en las copas nacionales “Roberto Rodríguez” y “Ernesto Gonzales Molina” esta última en las categorías 3ra C, 2da C y 1ra C.

Los clubes que participaron son: Banco de Mendoza, Casa de Italia, Asociación Nuestra América, Municipalidad de Guaymallén, Municipalidad de Godoy Cruz, Municipalidad de Maipú, Club General San Martin, Club Atlético San Martín, C.E.C.U.D.E , YPF ,Club Atlético Palmira , Bernardino Rivadavia , Argentinos y Club Alemán.

Entre las destacadas, hay que mencionar los segundos lugares que consiguieron Sofía Vargas, Luz Ribas y María Somba en figuras obligatorias. Mientras que en modalidad libre, Celeste Adrover fue sexta y Julieta Corazza terminó sexta.