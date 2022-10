La llamativa frase de Simeone tras quedar afuera de la Champions en fase de grupos: "No buscamos excusas, pero..."

En un final para el infarto y casi sin precedentes, el Atlético de Madrid no pasó del empate ante el Bayer Leverkusen y quedó sin chances de pasar a los octavos de final de la Champions League. Tras la eliminación, Diego "Cholo" Simeone se expuso ante los micrófonos y lanzó una frase contundente.

En charla con ESPN, el DT colchonero habló luego del resultado que sentenció su suerte en la competencia europea: "Esto resume un poco lo que fue nuestro juego en la zona que nos ha tocado, ¿no? Todo nos ha costado muchísimo, en los partidos que no hemos sumado pudimos haber marcado algún gol y ser más contundentes".

Luego, el argentino se refirió a la jugada del final, en la que Yannick Carrasco malogró un penal que hubiese salvado al Aleti: "El reflejo del final con el penal atajado, el cabezazo en el travesaño, le pega a Carrasco en la última jugada... te marca un poco lo que fue esta primera parte de la Champions en la que no buscamos excusas, seguro nos faltaron hacer cosas, pero hoy se hizo un segundo tiempo de altísimo nivel", analizó.

"Te da bronca no poder encaminar, al menos, la posibilidad de seguir en el partido que viene con el Porto", expresó Simeone. Claro, nadie en el Atlético de Madrid creía que podían quedar eliminados a falta de una fecha en un grupo compartido con el equipo portugués, el Leverkusen y el Brujas de Bélgica, que sorprendió a todos con su pase asegurado a octavos desde la cuarta jornada.

Pese a que los rumores del fin de ciclo se hicieron sentir en las redes sociales, Simeone aseguró que no descansará hasta levantar la Orejona: "No tengo dudas de que la Champions me cuesta, entendiendo que una final la perdimos en penaltis y otra en el 93. Más cerca de los penales no hay nada, pero soy muy cabeza dura y seguiré insistiendo, mientras tenga la posibilidad de estar en este club, de conseguir la Champions que nos falta", cerró.