El preocupante posteo de Ricardo Centurión contra Vélez y la durísima respuesta del club

Un nuevo conflicto para Ricardo Centurión. El futbolista, marginado de toda actividad con el plantel profesional de Vélez, cargó con todo contra el club en su cuenta de Instagram con un furioso mensaje en sus historias. Y desde la institución de Liniers hubo una durísima respuesta...

El posteo de Centurión en Instagram.

Hace unas semanas, el futbolista había pedido ayuda por problemas de salud mental: ""Estoy solo y el momento es muy duro, sigo viviendo como en pandemia, sin contacto con nadie. Me cansé de la vida, estuve con ataques de pánico, desparecido varios días. No me banco ni yo".

"Necesito ayuda, ni los psicólogos ni los psiquiatras me pudieron ayudar. Quiero revancha. Tengo 29 años y necesito cambiar, volver al fútbol", había asegurado Centurión, quien no juega desde su último partido en San Lorenzo, en abril.

El ex Racing y Boca, ahora, lanzó la primera piedra: "Te sentís mal, ni un médico te mandan. Y eso que vine hasta la Villa Olímpica. Se ve que el doctor estaba ocupado. No se olviden que soy una persona y que soy todavía jugador de ustedes", escribió en sus redes sociales apuntando directamente a Vélez.

El club, por su parte, respondió de forma lapidaria: compartió un documento con varias ausencias de Centurión a los entrenamientos y qué es lo que hizo cuando se presentó. El informe responde a la semana entre el lunes 10 y el viernes 14 de octubre, con anotaciones como "no asistió" o "15 minutos de kinesiología, no salió al campo".

El informe de entrenamientos de Centurión que publicó Vélez.

Además, otro detalle es que Vélez asegura que le ofreció ayuda y que él no aceptó: "11/10 se le ofrece mediante el Dr. Stumbo realizar un estudio por dolor en la rodilla el cual no quiere realizar. 11/10 se le ofrece realizar sesión con psicóloga y tampoco quiere asistir". ¿Cómo seguirá la historia de Centurión?