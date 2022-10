El futbolista de River que será operado y regresará en 2023

River todavía no se despidió del 2022. El equipo Millonario se entrenó este miércoles en el predio de Ezeiza con una importante novedad: uno de sus futbolistas deberá someterse a una operación de rodilla. Se trata de Elías Gómez, lateral izquierdo del plantel que hasta fin de año conducirá Marcelo Gallardo, quien será intervenido quirúrgicamente este mismo miércoles.

Elías Gómez será operado de rodilla y no jugará hasta 2023.

Lo del lateral de River es un síndrome meniscal en su rodilla derecha, que lo dejó al margen del partido con Racing en el cierre de la Liga Profesional. El cuerpo médico, al analizar la situación, opinó que lo mejor era hacer una artroscopia para solucionar el problema.

Gómez tendrá cerca de un mes y medio de recuperación, por lo que regresará recién en 2023 y no podrá disputar los dos amistosos que River tiene pactados ante Colo Colo en Chile y Betis en Mendoza en noviembre. Lo positivo de la lesión del lateral es que podrá recuperarse durante el Mundial y podrá estar a disposición del nuevo cuerpo técnico para la pretemporada del año que viene.

Otras noticias de River de cara a los amistosos con Colo Colo y Betis

Por otra parte, el arquero Franco Armani, que será citado de no mediar inconvenientes a la Selección argentina para el Mundial de Qatar 2022, decidió no tomarse licencia previa al torneo con la intención de seguir trabajando con el plantel y seguirá entrenándose para no perder el ritmo. Quien sí descansará es Nicolás de la Cruz, que está en la preselección de Uruguay para la Copa del Mundo.

En cuanto a lesiones, en River esperan por las recuperaciones de Santiago Simón y Emanuel Mammana, quienes sufren de esguinces de tobillo, David Martínez por una entesitis rotuliana y Bruno Zuculini, quien padece de un leve desgarro en el bíceps femoral izquierdo. En ese sentido, todos llegarían a los últimos dos partidos de Gallardo como entrenador del Millonario.

Además, Juan Fernando Quintero también podría jugar, a pesar de tener dos fechas de suspensión pendientes, porque solo podría cumplirlas en partidos oficiales. River jugará con Colo Colo de Chile en Viña del Mar el 9 de noviembre, en tanto que recibirá al equipo español el 13 del mismo mes en Mendoza.