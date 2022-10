Chevrolet sacude el automovilismo argentino con una terminante decisión que involucra a Agustín Canapino

Luego del conflicto gremial que no les permitió participar de la competencia que el TC2000 disputó en Alta Gracia, General Motors anunció hará una pausa en el automovilismo deportivo y no continuará con un equipo oficial en a partir de 2023. La noticia fue un verdadero sacudón para la categoría y también para los pilotos, ya que tanto Agustín Canapino como Bernardo Llaver se quedan sin butaca para la próxima temporada, aunque seguramente tendrán ofertas para sumarse a otras estructuras.

Canapino y Llaver, en uno de los tantos podios que compartieron.

"Es un golpe duro lo qué pasó con Chevrolet. En lo personal solo tengo palabras de agradecimiento con Chevrolet y con todo el Pro Racing y eremos si se puede seguir de alguna manera ligado a Chevrolet. Me duele muchísimo y no puedo creer todo lo qué pasó. Solo se que con esta situación todos perdemos. No veo a nadie sacando provecho por esto. Siendo desilusión y tristeza", expresó el cuatro veces campeón del Turismo Carretera, en diálogo con el sitio Vuelta Previa.

Berni Llaver, por su parte, se pronunció en las redes sociales y también agradeció el tiempo que estuvo ligado a la marca: "Veremos que me depara el futuro para mi carrera deportiva. Por ahora no tengo ninguna propuesta pero me mantendré preparado por si algo surge. Mil gracias a todos los que me apoyaron sobre todo estos últimos días que fueron tan difíciles. ¡Saludos!".

El comunicado

General Motors informó a la categoría que hará una pausa en el automovilismo deportivo y que no continuará con un equipo oficial en el TC2000 a partir de 2023. Esta decisión ha sido tomada en línea con una nueva estrategia regional de marketing que aplicará un ajuste en el enfoque de sus actividades promocionales.

GM agradece profundamente el compromiso y el profesionalismo con el que pilotos, mecánicos, técnicos, sponsors, concesionarios y los miembros de la categoría que acompañaron al Equipo Chevrolet YPF en su participación en la categoría TC2000/STC2000 desde 2003. La empresa confía en que el equipo Pro-Racing cumplirá con todos los compromisos asumidos para finalizar la temporada 2022 como corresponde en tiempo y forma. Extendemos un agradecimiento especial para todos los fanáticos de la marca que nos siguen y que nos seguirán acompañando con la pasión única de nuestra marca Chevrolet.