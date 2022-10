La Selección argentina es una enfermería a 26 días del Mundial: otro titular con molestias musculares

Se acerca el arranque del Mundial de Qatar y la Selección argentina sigue sumando futbolistas lesionados. Leandro Paredes, Paulo Dybala, Nicolás González, Ángel Di María, Juan Foyth, Juan Musso Exequiel Palacios y ahora se sumó a la lista Cristian Romero quien no fue convocado para el partido entre el Tottenham y Newcastle. Medios ingleses informaron que el defensor sufre molestias musculares, pero el club no ha emitido ningún parte médico.

Cuti Romero, otro tocado.

Las versiones hablan de que podría estar, al menos, dos semanas afuera pero todas son especulaciones ya que no hay una voz oficial que pueda dar certezas de lo que padece el Cuti. Desde que comenzó la temporada, el ex Belgrano jugó once partidos y el equipo de Conte sintió su ausencia ya que terminó perdiendo por 2 a 1, la segunda derrota al hilo de los Spurs.

En las próximas horas, o días, seguramente habrán más detalles sobre la gravedad de uno de los indiscutidos de Lionel Scaloni para el certamen ecuménico que comenzará el próximo mes. El pasado sábado se confirmó que Leandro Paredes, que estará unos 12 días parado por una lesión muscular, a Dybala lo van a esperar hasta último momento para incluirlo o sacarlo de la lista y Nicolás González fue reemplazado a los 8 minutos en Fiorentina-Inter y terminó sentado en el banco, llorando.

El defensor Juan Foyth, del Villarreal de España, también forma parte de la lista, mientras se repone de una contusión postraumática en su rodilla izquierda, Juan Musso (Atalanta de Italia), operado hace exactamente un mes por una fractura desplazada en un pómulo y Ángel Di María, que sufrió un desgarro dos semanas atrás.

Y otro tocado es Exequiel Palacios, que sufrió una lesión muscular en su pierna izquierda en septiembre y no juega en Bayer Leverkusen desde el 10 de ese mes. "Es una preocupación porque es un Mundial diferente, y estamos tan cerquita que cualquier mínima cosa que te pueda pasar te puede dejar afuera", dijo hace unos días Lionel Messi.