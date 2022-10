El picante mensaje de Pipa Benedetto ¿para Enzo Copetti?: "Te quedaste con..."

Uno de los apuntados por los hinchas de Boca tras la consagración fue Enzo Copetti. El delantero de Racing dijo en un par de ocasiones que la Academia iba a salir campeón y, luego de la increíble definición de la Liga Profesional, fue protagonista de memes como también de picantes mensajes encubiertos de parte de algunos futbolistas. Horas después de los festejos, la cuenta oficial del Xeneize en Twitter compartió un video de Darío Benedetto que se muestra con la copa y tirando un palito sin dudarlo.

"La querés, ¿no? Te quedaste con las ganas, ¿no? Qué grande, eh", dice el Pipa con una sonrisa pícara mientras se mete en el vestuario para continuar con las celebraciones. La publicación tiene más de 60 mil likes y miles de comentarios, algunos dirigidos al ex Rafaela que fue muy criticado por no hacerse cargo del penal que pateo Galván y atajó Franco Armani.

Sobre el título, Benedetto dijo: "Apoyé desde el lugar que me tocó. Hay que agradecerle a los juveniles porque se jugaron muchos partidos. La verdad es que no dábamos más y cuando tuvieron que jugar demostraron estar a la altura. Casi nos morimos con Marcos (Rojo), hasta último momento no sabíamos nada. Estoy contento porque nos merecíamos esto".

Además, se refirió al arquero de River y la actuación de Independiente: "Se está jugando el pase a la Selección y está bien. Independiente vino a ganar acá, River fue a ganar allá, se nos dio a nosotros y vamos a festejar". El Pipa sufrió un desgarro grado II en el sóleo del gemelo en el partido con Gimnasia y es complicado que pueda jugar lo que viene.

Esta es la tercera lesión que padece Benedetto desde su regreso a Boca a principios de este 2022. La última había sido un esguince de tobillo, a los pocos días de la eliminación contra Corinthians por Copa Libertadores.