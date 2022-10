El fuerte exabrupto de Costa Febre al relatar el gol de la victoria de River a Racing: “Que todo Boca me chup…”

"Teníamos que resguardar nuestra integridad, dignidad y valores. Estoy muy feliz por todo eso. De lo demás no se vuelve", fue la frase con la que Gallardo se refirió a todo lo que se habló en la previa de la última fecha de la Liga Profesional. River venció a Racing y le sirvió el título en bandeja a Boca, algo que a muchos hinchas no les gustó que suceda. En este contexto fue Atilio Costa Febre, reconocido hincha de Millonario, quien en su relato dejó clara su postura con respecto a todo lo que se habló en los últimos días.

En el momento exacto en el que Armani le detuvo el tiro desde los doce pasos a Galván, soltó: "Atajó el penal Armani. Quiero decir algo, la institución más grande del mundo se llama Club Atlético River Plate. Y el tipo que sembró los todos valores que tienen que ver con el fútbol en ocho años y medio, es el Muñeco Marcelo Daniel Gallardo, alias Napoleón. Armani paró el penal de Racing, la honestidad pura de River. El escudo por encima de todo, el nombre River allá arriba, el manto sagrado...".

Más tarde, cuando Miguel Borja sentenció el partido y coronó a Boca campeón del fútbol argentino, Costa Febre expresó: "Pelota adentro para Suárez, no pudo. Para Barco, no pudo. Un rebote para Borja. Goool. Goooooool. Goooool de River, del River de Gallardo, del River de Napoleón. Que todo Boca me chupe los huevos. Del River de Napoleón. Levanta el monumento a la honestidad, River le tira otra vez la camiseta a Racing. Que me perdonen los hinchas de Boca, porque lo quiero elogiar tanto a Napoleón, que a veces una mala se me escapa".

"Grande Gallardo honesto. Grande Gallardo cristalino. Grande Gallardo pulcro. Dejás abajo la coronación de Boca con esta demostración que dieron tus muchachos. Lo hizo Borja, el baile del Colibrí, el amigo de Dios. Porque Dios quería, Gallardo, querido Muñeco, querido Napoleón, que te vayas de esta manera, dando ejemplo de honestidad, dando ejemplo de ética, dando ejemplo de moral", añadió.

Para finalizar, Costa Febre sentenció: "Me chupa un huevo el campeonato de Boca con semejante técnico. Me chupa un huevo con esta victoria de River. River es lo más cristalino que tiene el fútbol argentino lleno de mafioso, de tramposos, de traidores. River deja una lección para todos los tiempos, desde un tipo único, incomparable, mágico. Desde Napoleón. Andá y volvé Napoleón. Andá y volvé".