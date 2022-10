Superbike en San Juan: Jonathan Rea dominó el Warm Up previo a la Carrera Superpole

uD83CuDFC1 Final #WorldSBK Warm Up results! uD83CuDFC1@jonathanrea goes quickest on a 1'37.141 from @KRT_WorldSBK teammate Alex Lowes P2?? and @toprak_tr54 P3???



There's less than 2 hours until the SUPERPOLE RACE at 12:00 Local Time (GMT -3), so don't go anywhere! uD83DuDD25?#ARGWorldSBK uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/wK0N8PZTxg