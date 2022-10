Increíble pero real: el desesperado pedido de Álvaro Bautista tras sufrir un robo en pleno podio

La carrera en el circuito San Juan Villicum ya había llegado a su fin y los pilotos fueron a celebrar al podio con los fanáticos. Álvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu y Jonathan Rea se sumaron a la fiesta que estaban armando quienes observaban el festejo, pero algo insólito sucedió en ese corto tramo y el español se encargó de contarlo en la zona mixta con un urgente pedido.

"He celebrado con la gente en el podio y alguien me ha sacado la cámara. Espero que se dignen en devolverla porque no es mía, es de Dorna, es para material para hacer videos. Por un bien me gustaría que la devolvieran por eso, es para el aficionado, para que lo disfruten todos ustedes y sin ello se pierde un poco la esencia del Superbike", expresó.

Luego, agregó: "Sería una lástima que se perdieran estas imágenes por alguien que simplemente quiera la cámara". El español logró su 14º triunfo de la temporada y dar un golpe de autoridad en la batalla por el título de 2022, ya que su margen sobre el piloto turco se ha elevado ahora a 82 puntos cuando quedan las citas de Indonesia y Australia por disputar.

Rea ha encadenado su 24º podio de la temporada, el sexto podio consecutivo, pero sigue sin ganar una carrera desde el Round de Estoril y ahora su hándicap sobre el piloto español es ya de 98 puntos.