Futsal: Mendoza se consagró campeón nacional C 17

Los chicos de la categoría C 17 masculina de Mendoza se encargaron de poner nuevamente las cosas en su lugar. Tras el segundo lugar del C 20, los juveniles pusieron otra vez a la provincia en la cima del país, en la sana costumbre de los últimos años. En el campeonato nacional de la categoría en Rosario, el elenco que comanda Marcelo Mescolatti tuvo una tremenda actuación y se consagró como el mejor de todos.

Río Grande fue el rival de la final, otra federación que viene haciendo un gran trabajo tanto a nivel clubes como selecciones. En un partido parejo y cerrado, Facundo Torres marcó el único tanto con una tremenda volea de zurda a la salida de un córner que se incrustró en el palo izquierdo.

El camino arrancó con los triunfos en la primera fase de manera correlativa: 8 a 7 a Comodoro Rivadavia, 6 a 2 a Metropolitana, 5 a 3 a San Vicente de Misiones y cerró otra vez con victoria sobre la Metro 2 a 1. En la semifinales, se vio las caras con el local y duro Rosario, al que doblegó en alargue 1 a 0 con tanto de Torres para meterse en la definición del título.

El 2022 viene siendo un gran año para las selecciones provinciales: campeón en mayor y C 17 masculina y sub campeón en C 20. El calendario terminará con la primera femenina en Tucumán a fines de Noviembre.