Superbike en San Juan: la grave lesión que sufrió Baris Sahin por un escalofriante highside

El suizo Baris Sahin (MS Racing Yamaha WorldSSP) fue protagonista de un duro accidente durante los entrenamientos libres que desarrolló la categoría Super Sport en San Juan y, por recomendación médica, no podrá estar en lo que resta de actividad teniendo en cuenta las lesiones que sufrió. Según el parte médico emitido, el golpe le provocó la separación de la articulación acromioclavicular (AC), se encuentra entre la parte superior del omóplato y la clavícula, más una contusión en el tobillo.

"Me gustaría disculparme con todos los rivales del SSP y mis patrocinadores. No puedo explicar cómo pudo haber sucedido eso, tampoco pude salvarlo. Me golpeé y me rompí la clavícula. Pero este no es el final, volveré pero de manera diferente", escribió el piloto en su perfil de Instagram.

En cuanto a lo deportivo, Dominique Aegerter (Ten Kate Racing Yamaha) vuelve a convertirse en el hombre a batir tras la Superpole. Por séptima vez en 2022, y por tercera ocasión consecutiva, logró el mejor tiempo del sábado y arrancará desde el primer lugar en la Carrera 1 (13.30) para intentar poner una distancia virtualmente decisiva en la lucha por el título.

El suizo terminó imponiéndose con un crono de 1’41.181, que mejora en más de medio segundo el récord de la pole (establecido en 2021 por Jules Cluzel). Federico Caricasulo (Althea Racing) quedó 155 milésimas del líder del campeonato. Raffaele De Rosa (Orelac Racing VerdNatura WorldSSP) completará la primera fila a sólo 181 del poleman.

Lorenzo Baldassarri (Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team), que este fin de semana tiene la misión de recortar su desventaja con Aegerter para impedir una diferencia irrecuperable en el campeonato, logró el cuarto mejor registro- Junto a él arrancarán un incisivo Niki Tuuli (MV Agusta Reparto Corse) y el doble ganador de 2021 en este escenario, Jules Cluzel (GMT94 Yamaha).