La increíble propuesta que recibió Agustín Canapino en medio del conflicto gremial que perjudica a Chevrolet

El TC2000 tendrá dos ausentes estelares durante este fin de semana en Córdoba: Agustín Canapino y Bernardo Llaver. Ambos fueron salpicados por un conflicto gremial que salió a la luz en las últimas horas y que impidió que los Chevrolet Cruze salieran de los talleres del Pro Racing para ser parte de la cita que se disputa en el Cabalén. Esta situación los aleja, por no decir que los deja afuera, de la lucha por el campeonato y ante esto apareció un fanático del Titán en las redes sociales que sorprendió a todos.

Su nombre es Rodrigo Salinas y respondió una publicación del cuatro veces campeón del Turismo Carretera ofreciéndose para darle una mano: "Humildemente me ofrezco @AgustinCanapino, soy de Córdoba capital con conocimientos de mecánica, busquemos algún Cruze que esté por acá, el de Monti, no se. Tengo un amigo que hace ploteos, le pegamos unos moños dorados. Con mi hermano y unos amigos nos ponemos las remeras de Chevrolet que tenemos y te asistimos todo el fin de semana".

La curiosa propuesta.

"Como no vas a sacar un buen resultado para llegar a la última con chances matemáticas, por qué en definitiva solo eso necesitamos un 1% de posibilidad. Duermo adentro del auto si es necesario… Los cobardes no hacen historia. Soldado de Agustín Hugo Canapino siempre", agregó sin dudarlo. Sus tuits se viralizaron rápidamente y otros fanáticos se sumaron para ayudar.

Alejandro Levy, presidente del TC2000, habló sobre esta situación y contó que es algo triste para todos los que aman el deporte motor. "Es triste para todos los que amamos el automovilismo. Se nos priva por una situación externa, que tengamos una gran definición de campeonato. Es una pena, nos excede a todos la situación y no se entiende. Pueden tener un reclamo, es lógico que así sea, creo que las cosas se solucionan dialogando. Es una lástima que no se haya destrabado con diálogo".

"Me enteré ayer en la mañana. Sabía de algo pero no me imaginé que se iba a llegar a una situación como esta. Esperemos que se pueda resolver para que puedan estar en la última fecha. No he hablado con ellos, imagino que estarán terminando de resolver todo y en la semana conversaremos", cerró el directivo.