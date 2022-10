La bizarra queja de Ruggeri contra Boca tras ver una nota a Langoni: “Yo le hubiese hecho una…”

El pasado jueves, cuando completó los minutos pendiente de su partido ante Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Bosque, Boca Juniors dio un paso más que importante en su lucha por el título. El equipo de Hugo Benjamín Ibarra venció al dueño de casa por 2-1 y uno de los goles, el del triunfo, llegó una vez más de la mano de Luca Langoni.

Debido a su actuación, que volvió a ser clave en el triunfo de su equipo, el juvenil volvió a ocupar gran parte de los programas deportivos. Sin lugar a dudas su aparición es una de las más festejadas en el fútbol argentino. En este contexto fue Oscar Ruggeri quien realizó una bizarra queja.

En el programa F90 de ESPN, el ahora panelista alzó la voz para referirse a Langoni. Lejos de lo que cualquiera hubiese podido imaginar, el Cabezón tocó un tema que poco tiene que ve con el presente del delantero. El campeón del Mundial de México 1986 se metió en el terreno del idioma.

"Yo, como periodista, le hubiese hecho una pregunta en inglés a ver si me sabe responder. Si no me sabe responder es una falla del club. Tienen que hablar inglés urgente", soltó el exjugador de Boca y River, quien alzó la voz luego de escuchar la entrevista de Langoni post partido ante el Lobo.

Además, para explicar su postura, Ruggeri manifestó: "Sabés porque te digo. Todos los clubes ingleses, que son los que ponen billetes grosos, los tienen agendados a todos los pibes con video y todo. Entonces, si a este pibe lo llaman de Inglaterra, el pibe contesta y sale el viaje"