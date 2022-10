Bomba en Racing a horas del partido ante River: el jugador que “sufrió un golpe anímico” y quiere irse

Este domingo, desde las 17, Racing recibirá a River en el Cilindro de Avellaneda en lo que es una promesa de partidazo. La Academia, que le quiere pelear el título a Boca, deberá ganar y esperar lo que suceda en la Bombonera (se encuentra un punto por debajo en la tabla de posiciones).

En este contexto, Fernando Gago recibió una inesperada noticia. En las últimas horas se conoció que Gastón Gómez, pese al presente que atraviesa su equipo, tiene pensado abandonar la institución una vez finalizada la actual temporada, sea cual sea el resultado final.

El Chila, de grandes actuaciones, actualmente ni siquiera ocupa un lugar en el banco de suplentes

Así lo confirmó Xabi Pascual, representante del jugador. El mismo advirtió que al ser el tercer arquero, el Chila no encuentra motivación y vería con muy buenos ojos cambiar de aire en el próximo mercado de pases. San Lorenzo, que ya no tendrá más a Sebastián Torrico en sus filas, posó sus ojos en él.

"En la actual posición de tercer arquero, Chila Gómez no seguirá en Racing. Es una posibilidad abandonar el club", manifestó quien maneja los hilos del jugador en su diálogo con el programa Puede pasar, de DSports Radio. "Gastón quiere atajar. Si no le encontramos lugar tendrá que cambiar de aire. La situación no es buena", añadió.

El arquero de 26 fue uno de los puntos más altos de la Academia en la Copa de la Liga Profesional, torneo donde fue titular debido a que Gabriel Arias estaba lesionado. Tras la recuperación del chileno, se vio obligado a volver a ocupar un lugar en el banco de suplentes. A partir de la 21° fecha, el Chila salió del banco y pasó a ser el tercer arquero del equipo de Fernando Gago.

Sobre los motivos por los cuales Gómez fue perdiendo cada vez más terreno en Racing, Pascual expresó: "Siempre ha tenido cuestiones de peso, pero es por su metabolismo y por eso está realizando un tratamiento especial junto a una nutricionista". Claro, a Pintita no le gusta que sus dirigidos no cumplan con la balanza y, en caso de excederse, decide castigarlos sin importar si es una pieza clave (o no) para el equipo.