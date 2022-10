La revelación de Messi sobre el Kun Agüero y el grupo de WhatsApp de la Selección argentina

Desde que Lionel Scaloni es el entrenador de la Selección argentina, una de las palabras que más se destaca en el plantel es "grupo". Es que el ambiente reinante en el equipo es excelente, y de vez en cuando algún jugador revela detalles de la intimidad. Esta vez fue nada más y nada menos que Lionel Messi, quien contó que en el grupo de WhatsApp que tienen los futbolistas del seleccionado hay un particular participante, el más activo de todos: Sergio "Kun" Agüero.

En una entrevista con DirecTV Sports, Messi contó que no siempre hay mensajes en esa conversación: "Depende los días, depende como se levanten. A veces intenso, a veces pasan un par de días y nadie dice nada". En ese sentido, Leo confesó con una divertida frase que es Agüero quien más habla en ese espacio, ya terminada su carrera como futbolista profesional: "Y, el Kun ahora está mucho. Está muchas veces al pedo y se pone a hablar".

Consultado por la faceta del exdelantero como streamer, Leo no dudó en elogiar a su gran amigo y celebró que después de retirarse haya encontrado una actividad que lo haga feliz: "Es espectacular. Ya antes de dejar de jugar ya estaba ahí. Encontró algo que le hace bien, que le gusta, que lo mantiene con ganas y está buenísimo. Está buenísimo porque fue duro lo que pasó él y tener que dejar así de un día para otro... a veces la cabeza te puede arrancar para cualquier cosa y él tuvo una contención en eso y se lo ve muy bien".

Los elogios de Messi a Scaloni y su opinión sobre el Mundial

El periodista Pablo Giralt le consultó a Leo sobre qué le aportó Scaloni a él como jugador, y el capitán de la Selección argentina decidió corregir: "A mí y al grupo. Creo que fue una pieza fundamental para que este grupo sea lo que es hoy por hoy. Desde el momento que le tocó agarrar apostó por el grupo por sobre todo, por su manera de comunicarse y de tratar a los jugadores. El armado de este grupo es todo de él".

Además, aseguró: "Como técnico es buenísimo, sabe preparar los partidos, lee bien los partidos, los vive como si fuera el último. Siente la Selección como ninguno porque estuvo adentro. Fue importantísimo para todo este proceso y para acompañar a toda esta camada nueva que venía, que no tenía partidos en la Selección. Es importantísimo para la Selección y para el fútbol mundial".

"Estamos tranquilos porque el camino no es tan fácil, porque si no parece que esto es descorchar y no es tan sencillo. Si no saldría campeón uno todo el tiempo. Además, para nosotros es difícil. Hay que estar tranquilo. Hablo como con gente, como como país, como Argentina, eh", aseguró Messi sobre Qatar 2022.

Por otra parte, el 10 afirmó: "Siempre somos los mejores... Siempre somos los candidatos, y muchas veces no fue así. Y hoy nos agarra en un momento que estamos bien, entonces la gente está ilusionada, se sube por las paredes. Dice, piensa que ya volvemos con la Copa, y es lo que vos decís, no es tan así va a estar así porque el Mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas, no solo que nosotros estemos bien, que al final es lo más lo más importante".

"Pero después hay muchas consecuencias que se pueden dar, que te pueden llegar a dejar afuera de un partido o del Mundial y hay muchas selecciones que quieren lo mismo que nosotros. Y hay selecciones que hoy por hoy, si nosotros estamos bien, hay muchas que están mejores también. Pero sí que hay una ilusión grande porque se encuentra en un gran momento como Selección, como grupo y bueno... Estamos con ganas. Yo digo que vamos a pelear, que no le tenemos miedo a nadie porque estamos preparados para para jugarle a cualquiera, pero con tranquilidad", opinó Messi.