La fuerte respuesta del arquero de Independiente sobre el partido con Boca: "Esta camiseta..."

El domingo puede definirse el campeonato de la Liga Profesional. Está entre Boca y Racing, con la curiosidad de que el Xeneize juega contra Independiente y la Academia contra River, en dos "clásicos cruzados" donde el Rojo y el Millonario pueden ayudar a su archirrival a levantar la copa o perjudicarlo... Y sobre el duelo que se jugará en La Bombonera entre el equipo de Hugo Ibarra y los Diablos Rojos, el arquero Milton Álvarez fue terminante: "Vamos a ir a ganar".

El arquero de Independiente, consultado por TNT Sports por las suspicacias que se generaron alrededor de la definición del torneo, como la posibilidad de que el equipo de Julio Falcioni no tenga intenciones de sacarle puntos al Xeneize para que su clásico no salga campeón, no dio lugar a dudas: "Hay muchas cosas en juego. Nosotros vamos a ir a ganar, obviamente".

"Es un clásico y hay una rivalidad entre Independiente y Boca. Queremos darle una alegría a la gente y cerrar bien el año. Después todo lo que se pueda hablar y especular no nos interesa. Vamos a hacer lo mejor para ir a sumar", aseguró Álvarez.

"La camiseta de Independiente está por encima de todo. Cada uno puede tener la opinión que quiera y no hay problema con eso, pero nosotros sabemos que hay mucho en juego. Vamos a tratar de hacer lo posible para ganar y darle una alegría a la gente. El contexto es hermoso, el clima va a ser hermoso y para nosotros va a ser una final también", indicó el arquero del Rojo.

Encima, en el último partido del año como local, frente a Banfield el domingo pasado, la hinchada de Independiente dio su veredicto y, a pesar de que por supuesto no gustaría que el rival de toda la vida dé la vuelta olímpica, pidió respetar la camiseta y ganar con el clásico canto de "el domingo cueste lo que cueste".

Álvarez fue claro al respecto y comentó: "El hincha se manifestó el partido pasado de local. Más allá de eso, todos se juegan algo. Esta camiseta tiene muchísima historia, es pesada y todo el tiempo te jugás algo. El contrato, una mejora... Lo tomamos como es, un clásico y una final. Tenemos que cerrar el torneo con una buena imagen".

Independiente, que tuvo un campeonato muy irregular con nueve triunfos, siete empates y diez derrotas, levantó sobre el final del torneo con seis victorias y una igualdad en los últimos nueve encuentros, pero no puede descuidar puntos de cara a la tabla de los promedios del año que viene: es cierto que arrancará en una posición cómoda (13° sobre 28 equipos), pero se debe tener en cuenta que, en principio, habría cuatro descensos en 2023. El Rojo lo tiene claro: no puede descuidar ni un punto.