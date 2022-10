Hamilton metió presión ante una posible descalificación a Red Bull que le daría el título por escritorio: "Si se relajan..."

El día posterior a que Max Verstappen y Red Bull lograsen el bicampeonato de la Fórmula 1 en el GP de Suzuka, la Federación Internacional del Automóvil (FIA), ente que regula el automovilismo a nivel mundial, sorprendió al anunciar que la escudería austríaca deberá pagar una multa por "sobrepasar el límite de gastos" en la temporada anterior, en la que también se coronó Super Max. Según trascendió inicialmente, la sanción no iba a ser de gravedad y que el título del neerlandés no corría peligro. Pero como siguieron pasando los días y todavía no se oficializó la pena definitiva, comenzaron las especulaciones y Lewis Hamilton, potencial beneficiario de una posible descalificación porque terminó 2º en el 2021, metió presión acerca de la resolución del fallo.

Verstappen, bicampeón de la F1 con Red Bull.

La FIA anunció el lunes 10 de octubre que, después de una auditoría que efectuó durante un mes, Red Bull había sobrepasado el tope de gastos establecido en el 2021, aunque sólo de una forma ligera; algo que fue negado inmediatamente por la escudería de la bebida energética.

Este viernes, ya en Austin, Estados Unidos, preparado para el desarrollo del "Circuito de las Américas", Hamilton admitió que considera "poco probable" que la FIA descalifique a Red Bull por ese motivo de los "gastos", aunque advirtió que si se decretan sanciones laxas, esto puede ser precedente "peligroso" para el futuro de la Fórmula 1.

Hamilton, 2º de Verstappen en 2021, habló de las sanciones a Red Bull.

"Realmente no cambia mucho lo de la multa, pero sí creo que el deporte necesita hacer algo al respecto en el futuro, de lo contrario, si se relajan con estas reglas, todos los equipos se irán. Gastar millones más y luego solo recibir un tirón de orejas no será bueno para el deporte; es mejor que no tengan un límite de costos en el futuro. Eso es todo lo que tengo que decir... Creo que el presidente de la FIA (Mohammed ben Sulayem) y su equipo tomarán las decisiones correctas. Tengo que creer eso, quiero darles el beneficio de la duda, naturalmente. Sólo estoy concentrado en hacer lo mejor. Lo que han hecho, hecho está", reflexionó el británico siete veces campeón del mundo.

En caso de una hipotética descalificación de RB -poco probable-, Hamilton sería el beneficiario de eso por terminar como el rival más cercano al neerlandés el año pasado. La edición anterior de la Fórmula 1 tuvo un final para el infarto, en el que Verstappen le arrebató el título al piloto de Mercedes en la última vuelta del último circuito, en Abu Dhabi.

Este sábado habrá novedades cuando el Director de Red Bull Racing, Christian Horner, se refiera al tema en conferencia de prensa.