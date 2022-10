El posteo de Cristiano tras el desplante a Ten Hag y la tajante respuesta del DT: "Tiene que…"

Cuando parecía que Cristiano Ronaldo podía empezar a esbozar alguna sonrisa en su segunda temporada tras su regreso a Manchester United, divertido con sus compañeros en los entrenamientos, una tremenda reacción frente a Tottenham generó un terremoto interno. Erik Ten Hag, su entrenador, no está contento y su reacción fue dura...

¿Qué pasó? Los Red Devils vencían cómodamente a Tottenham en Old Trafford en el mejor partido del equipo bajo la dirección técnica de Ten Hag, pero la máxima figura del equipo no estaba feliz: Cristiano no entró ni un minuto y, caliente, se fue al vestuario antes del final del partido, no celebró con sus compañeros y partió hacia su casa.

La reacción de CR7 generó muchísima indignación entre los hinchas, que cada vez lo critican más por sus actitudes y su claro declive futbolístico a los 37 años. Manchester United no lo perdonó: Ten Hag lo sacó del equipo para jugar contra Chelsea este sábado y el club lo dejó claro en un comunicado oficial.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo después de su reacción ante Tottenham?

La respuesta de Cristiano llegó horas más tarde, con una profunda reflexión: "Como siempre hice a lo largo de mi carrera, trato de vivir y jugar respetuosamente con mis colegas, adversarios y entrenadores. Eso no cambió. Yo no cambié. Soy la misma persona y el mismo profesional que fui por los últimos 20 años jugando en la elite del fútbol, y el respeto siempre jugó un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones", comenzó el delantero portugués en Instagram.

"Comencé muy joven, los ejemplos de los jugadores más grandes y más experimentados siempre fueron muy importantes para mí. Por eso, más tarde, siempre traté de ser un ejemplo para los jóvenes que crecieron en los equipos que representé. Desafortunadamente, eso no es siempre posible y a veces el calor del momento se lleva lo mejor de nosotros", explicó Ronaldo, con una muestra de arrepentimiento.

"Ahora, simplemente siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington, apoyar a mis compañeros y estar listo para todo en cualquier partido. Ceder ante la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es Manchester United, y unidos debemos estar. Pronto estaremos juntos de nuevo", cerró Cristiano.

La tajante respuesta de Erik Ten Hag a la actitud de Cristiano Ronaldo

El entrenador del Manchester United habló este viernes en conferencia de prensa en la previa del partido de su equipo ante Chelsea, y la mayoría de las preguntas que recibió fueron sobre Cristiano Ronaldo y lo sucedido el miércoles frente a los Spurs. Consultado por la conversación que tuvo con el delantero y por cómo manejará la situación a futuro, el técnico dio una respuesta seca: "Si me preguntas de qué hablamos, eso queda entre Cristiano y yo. Creo que el comunicado es muy claro".

El comunicado oficial de Manchester United explica en apenas dos líneas que Cristiano no será parte del plantel contra Chelsea este sábado, pero no habla del rol que tendrá el delantero más adelante. Ten Hag dio precisiones sobre ese tema e indicó: “Sigue siendo una parte importante del equipo". Además, confesó que Ronaldo se negó a ingresar al campo de juego contra Tottenham, un detalle muy fuerte respecto de la bronca que tenía el portugués, que cada vez pasa más tiempo en el banco de suplentes.

Por otra parte, el técnico neerlandés se refirió a una actitud que tuvo Cristiano contra Rayo Vallecano en un amistoso de pretemporada, cuando más tarde aseguró que los jugadores tenían que quedarse y apoyar a sus compañeros: "Yo soy el entrenador. Soy responsable de la cultura y tengo que fijar estándares y valores, y tengo que controlarlos. Estamos en un equipo y en un equipo tenemos estándares y valores, y debemos controlarlos. Así que después de lo que pasó con Rayo Vallecano dije que no era aceptable, pero él no era el único. Eso era para todos".

Inmediatamente, explicó que la reacción de CR7 tendrá un castigo: "Cuando es la segunda vez, tiene que haber consecuencias, y eso es lo que hicimos. Lo vamos a extrañar mañana y eso es una pérdida para nosotros y el equipo. Es una pérdida, pero creo que es importante para la actitud y la mentalidad del grupo, y ahora tenemos que enfocarnos en Chelsea, es lo más importante".

Finalmente, Ten Hag opinó sobre el efecto que tendrá su decisión en el equipo: “Creo que llevará a una reflexión, tanto para él como para los demás. Hice una advertencia al principio de la temporada y la próxima vez tiene que haber una consecuencia, si no, cuando estamos conviviendo juntos, jugando juntos -y el fútbol es un deporte de equipo- tenemos que tener ciertos estándares y yo debo controlarlo".