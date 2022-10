El “aviso” de Marcogiuseppe a horas del histórico clásico Gimnasia-Independiente: "Vamos a…”

La era de Luca Marcogiuseppe como director técnico de Gimnasia y Esgrima comenzó en la tercera fecha del torneo de la Primera Nacional. Aquel 27 de febrero el DT comenzó con el pie derecho ya que venció 3-0 a San Telmo en el Víctor Antonio Legrotaglie, mismo escenario en el que este sábado recibirá a Independiente RIvadavia por la segunda fase del Reducido.

Desde aquel entonces el director técnico, que se ganó el cariño de los hinchas a base de un arduo trabajo y resultados positivos, dirigió un total de 35 partidos (todos por el torneo, incluyendo la primera fase del Reducido ante Morón), en los que cosechó 17 triunfos, 14 empates y tan solo 4 derrotas.

El DT analizó el partido que se le viene a su equipo en condición de local.

A horas de una nueva edición del superclásico mendocino, Marcogiuseppe habló en exclusiva con MDZ y se refirió a cómo afrontó el plantel la semana previa: "Una semana es intensa en todo sentido. Desde la preparación, desde lo emocional, desde lo anímico, desde la previa... Venimos de pasar una instancia difícil como lo fue Morón y ahora tenemos que jugar una instancia con el clásico rival".

Con respecto al nerviosismo y a las ansias que se generan con el correr de los días, el director técnico de Gimnasia destacó: "Lo que buscamos es canalizar ese nivel de ansiedad enfocándonos en la tarea, los ejercicios, el análisis del rival y todo lo que tenga que ver en lo deportivo para poder tener el control del juego. Sabemos que el mismo partido tiene su propia impronta y que el rival tiene también su propia impronta".

Sobre el encuentro que ambos equipos disputaron el pasado 3 de julio, donde el Lobo fue ampliamente superior y ganó con autoridad, manifestó: "Yo no lo dejo de lado, lo tomé para tomar decisiones. Creo que este es un partido diferente, no cuenta el partido anterior como tampoco en contó en el partido anterior el de Copa Argentina. Este es otro partido, si bien Independiente ha modificado creo que es un equipo mejorado con respecto al anterior. Por lo cual creo que va a ser un partido diferente. Por su puesto que vamos a buscar hacernos dueños del partido".

Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

El Tano prefirió no dar a conocer el equipo titular, pese a reconocer que ya lo tienen definido puertas adentro. En contra punto Gabriel Gómez aseguró que la Lepra repetirá el mismo once del pasado fin de semana: "La alineación es la que veníamos manejando. Es el equipo con el que vienen compitiendo y habla bien del equipo. A nosotros no nos modifica. Nosotros saldremos a hacer lo que preparamos esta semana".

Para finalizar, no quiso imaginarse más allá de lo que sucederá este sábado a partir de las 16.50 en el estadio Mensana. "Ojalá sea con mucha alegría, pero jamás me veo antes de competir. Trato de enfocarme en la preparación del partido y nunca festejo antes de tiempo. Soy muy respetuoso de vivirlo con mucha responsabilidad y seriedad. Por su puesto que vamos a buscar el triunfo o el pasaje de esta instancia que sería algo muy lindo", sentenció Marcogiuseppe