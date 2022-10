La polémica sentencia de una exfigura de Boca sobre el Racing-River que se viene: “Lo van a…”

La definición de la Liga Profesional será sin dudas apasionante. Tres equipos pueden salir campeones, pero tanto Boca como Racing tendrán que jugar la última fecha frente a Independiente y River, respectivamente, en clásicos "cruzados" que despiertan suspicacias en la previa: es que el Rojo podría darle una mano al Xeneize para evitar que la Academia levante la copa, en tanto que el Millonario podría hacer lo mismo para amargar a su archirrival. Pero las suspicacias también están puestas en el arbitraje: Enrique Hrabina, histórico azul y oro, fue polémico y aseguró que este fin de semana habrá "ayuditas" para el equipo de Fernando Gago...

Enrique Hrabina y una polémica sentencia: ¿ayudarán los árbitros a Racing contra River?

Hrabina, DT del senior de Boca, habló con Deportivo Caput y sospechó de supuestos beneficios a Racing: "Vi un penalazo que no le dieron a Lanús, otro agarrón que también fue bastante dudoso que no se lo dieron. Y ya veníamos del penal que no le dieron contra Boca... Una mano increíble. Pero bueno, esas son ayuditas que a veces pasan de largo y dan que pensar".

Quique se refería a una polémica en el último partido que disputó la Academia, cuando tras un cabezazo la pelota dio en el brazo extendido de Enzo Copetti cuando todavía estaban 0 a 0 (los de Gago se llevaron el triunfo con un gol del propio Copetti), pero Darío Herrera no cobró penal ni recibió un llamado del VAR para revisar la jugada.

El histórico defensor de Boca se mostró completamente seguro de lo que sucederá el domingo en Avellaneda, cuando el equipo de Fernando Gago reciba a River: "Lo van a ayudar a Racing, de eso no me cabe la menor duda por cómo lo vienen ayudando”.

Hrabina también habló de Gimnasia - Boca

Este jueves desde las 15hs, Boca visitará a Gimnasia en La Plata después del escándalo y la brutal represión policial que terminó con el fallecimiento de César Regueiro. Todavía restan disputar 81 minutos y el Xeneize necesita un triunfo para depender de sí mismo en la última jornada. En ese sentido, Hrabina expresó: "Futbolísticamente lo tendrán que demostrar y en el resultado. Tambien para llegar al domingo con un punto de ventaja".

Además, Quique elogió a Luca Langoni: "Es oportunista. Anota de rebote, boyando en el lugar preciso, en el momento justo. Tiene ese instinto y es hábil". También comparó al juvenil de Boca con dos excompañeros suyos de su etapa en el club: "Me hace recordar a (Jorge Comas) Comitas y a (Alfredo) Graciani. Es una mezcla de ellos dos porque tiene habilidad, velocidad y es livianito".

Finalmente, Hrabina no dudó y dio su opinión sobre lo que sucederá con la Liga Profesional: "Boca va a ganar el domingo y va a ser el campeón".