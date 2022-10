El duro relato de Paula Ormaechea sobre la depresión tras la muerte de su padre

La tenista argentina Paula Ormaechea perdió a su padre en marzo de este año. En julio, realizó un importante descargo en las redes sociales en el que contó cómo estaba atravesando el proceso de duelo mientras intentaba jugar al tenis, en una situación dificilísima para cualquier ser humano. Y este jueves, en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la jugadora reveló los durísimos meses que vivió, en un emotivo escrito que es crucial para concienciar sobre la depresión y el duelo.

Ormaechea publicó una imagen junto a Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, a quien agradeció el apoyo durante este año: "Queria agradecerte públicamente y ya que estoy hablar del tema, porque todavía no se le da la importancia necesaria, y esa sonrisa achinada hoy no es algo menor", comenzó.

"Nos conocimos este año, hace no mucho tiempo, pero como fue todo pareciera una relación de años. Todo empezó en febrero, nos llevamos bastante bien desde el principio. papá te confió todo como si te conociera también hace años. Desde la tragedia de perderlo, fuiste de los primeros en saber y el que más cerca se mantuvo durante todo el tiempo", expresó la tenista de 30 años.

"Fuiste el que me ayudó a seguir cuando yo no quería saber nada, cuando para mí la vida se había terminado ese 20 de marzo. Seguía en automático, porque era lo único que sabia hacer, pero por dentro solo esperaba que se terminara. Fueron meses de vivir ansiedad las 24 horas, querer solo dormir para que se pase, pero a la vez sin lograrlo porque hasta durmiendo estaba mal, ataques de pánico, eso como de base", explicó Ormaechea, en un relato valiente que concientiza sobre el proceso de duelo, la depresión y la necesidad de pedir ayuda.

"Desde que perdí lo mas importante de mi vida, aprendí muchísimo, no sin antes sufrir de una manera inexplicable. Vos me enseñaste muchísimo, y la importancia de tener alguien cerca en esos momentos sobre todo. La mayoría cree que uno necesita espacio para hacer un duelo, te dicen que no te escriben o te dejan tu lugar para no molestar. Pero voy a hablar desde el lado de una persona que estuvo deprimida y muy sola", continúa el descargo de la tenista.

"NO NECESITAMOS ESTAR SOLOS, ES UN MOMENTO DEMASIADO CRÍTICO, LOS PENSAMIENTOS SON DEMASIADO OSCUROS Y MUCHAS VECES MUCHAS PERSONAS NO SALEN DE ESO. Como humanos me doy cuenta que la empatía es lo que mas escasea, por eso Augusto te voy a agradecer toda mi vida, porque supiste ponerte en mi lugar sin nunca haber pasado por algo así", agradeció Ormaechea, al mismo tiempo que envió un mensaje que pone sobre la mesa un problema importantísimo para la salud.

"Siempre con lo justo, aceptaste lo que recibías de mi parte, y día tras día te mantuviste ahí. Me diste la mano, la agarraste muy fuerte y esperaste a que poco a poco saliera. No sabíamos hasta cuándo iba a estar ahí, podía pasar pronto, tarde o nunca. Aprendí cosas de mí que ni sabia que existían. Me repetían cada tanto que soy una persona fuerte y que eso iba a pasar, pero yo no quería ser fuerte, estaba cansada, había perdido a mi papa y ya nada más tenía sentido, me quería ir con el, abrazarlo y estar cerca suyo", reveló la jugadora, que atravesó una pérdida dificilísima.

"La vida me pateó el tablero, pasé cosas bastante fuertes muy seguidas, y todo me envolvió en una nube muy oscura. Hoy puedo hablar desde otro lado, gracias a vos y el haberme abierto y trabajado mucho sobre eso. GRACIAS EN CADA IDIOMA QUE EXISTE, NADA ES CASUALIDAD NI SUERTE. Hoy mi mayor victoria es estar donde estoy, volver a disfrutar de lo que hago y de vivir. Sonreír mucho, por más que la mayoría de los días duelan. Y definitivamente todo pasa. Cada uno tiene un camino diferente, buscar ayuda va a ser siempre imprescindible. Solo no se sale de ahí. MÁS AMOR Y MÁS EMPATÍA HACIA EL OTRO. POR FAVOR", cerró Ormaechea.

La santafesina está casada con el jugador de voley Luciano De Cecco, con quien vive en Italia. Este domingo, Ormaechea se consagró en el ITF de Tucumán en un triunfo 6-2 y 6-3 frente a la ucraniana Valeriya Strakhova y mostró su agradecimiento y fortaleza también en Instagram, con imágenes de su felicidad expresada en lágrimas, con el recuerdo de lo que le tocó atravesar: "Fue un camino por muchos momentos muy difícil, pero acá seguimos", escribió.

Ormaechea consiguió alcanzar el puesto 208 del ranking de la WTA, en el que supo estar número 59, superó a Nadia Podoroska (212) y actualmente es la segunda mejor argentina del mundo, solo superada por María Lourdes Carlé, quien está en el puesto 173.