La emotiva frase de Gonzalo Morales tras darle a Boca la victoria y la punta: “Esto lo…”

El reloj de la Bombonera marcaba 27 minutos del segundo tiempo cuando Hugo Benjamín Ibarra decidió meter una doble variante. Una de ellas fue el ingreso de Gonzalo Morales en lugar de Pol Fernández. El juvenil, que venía de convertir y ser figura en el triunfo de Boca ante Quilmes por Copa Argentina, necesitó apenas siete minutos para darle el triunfo a su equipo y dejarlo como líder del torneo de la Liga Profesional tras la derrota de Atlético Tucumán.

ElPost partido, en diálogo con ESPN (canal a cargo de la transmisión oficial del partido ante Vélez) el delantero se refirió a lo que fue su debut soñado en condición de local: "A esto lo soñé muchas veces, nunca pensé que me iba a tocar jugar acá, así que estoy muy feliz y muy contento".

Sobre los innumerables partidos en los que estuvo desde el otro lado, haciendo de pasa pelotas, Morales recordó: "Desde chico vine muchas veces de alcanza pelotas. Casi todos los partidos pedía venir a la cancha porque me gusta mucho la gente de Boca. Está re loca. Un partido clave que fue Boca-River. Me parece que ganó Boca 2-1 y me volví re loco".

A los 34 minutos, luego de recibir en la izquierda del área una asistencia de Alan Varela, con un certero zurdazo venció la resistencia de Burián y desató la locura en Brandsen 805."Siempre estoy a la expectativa que me toque una. La verdad que me topé esa oportunidad y la aproveché".

En cuanto a la alegría del grupo por aprovechar la oportunidad de trepar a lo más alto, soltó: "Trabajamos bien en la semana para lograr los tres puntos. Estamos muy contentos de ganar en casa". Para sentenciar, sobre el 'Vamos vamos los pibes' con el que los fanátcos se retiraron de la Bombonera, sentenció: "Eso nos pone muy contento a nosotros que la venimos peleando de abajo".