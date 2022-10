Messi "esquivó" al presidente del Barcelona en la gala del Balón de Oro

Una gambeta más de Lionel Messi. Es que el presidente del Barcelona, Joan Laporta, había anunciado en la previa de la gala del Balón de Oro que iba a hacerle un reconocimiento a Leo para reconocerlo como "el mejor jugador de la historia del Barcelona" y aseguró que planeaba hacerle un regalo, pero el capitán de la Selección argentina ni siquiera participó de la ceremonia y se ausentó después de 16 años.

“El lunes veré a Messi en París, en la gala del Balón de Oro, y seguro que haremos algo para reconocerlo como el mejor jugador de la historia del Barcelona y planeamos darle un obsequio, un reconocimiento, con algunos detalles, en privado”, aseguró en entrevista con Barca TV en un video que se publicó el viernes pasado.

Sin embargo, Leo no se presentó pese a encontrarse en París. Claro, el capitán de la Selección argentina no estuvo entre los 30 nominados para obtener el Balón de Oro y por eso no apareció. Desde el Barcelona, por su parte, envían cada vez más seguido señales para intentar que el rosarino regrese al club donde se convirtió en el mejor futbolista del mundo y, quizás, de la historia. Primero lo hizo Laporta y más tarde Xavi Hernández, actual técnico del equipo y excompañero de Leo.

“El es hoy jugador del PSG y no haríamos ningún favor a nadie, tenemos que respetarlo”, aseguró Laporta, pero sin negar las intenciones de contratarlo en 2023. “Nosotros, los culés, siempre lo tenemos a Messi en nuestra memoria colectiva y nos acordamos de que este domingo –por el 16 de octubre- se cumplen dieciocho año de su debut en el Barcelona en el Estadio do Dragao, y sabemos de toda su carrera de éxito y yo sé que el Barcelona significa mucho para él. Lo tenemos muy presente y de hecho, hay muchos hinchas del Barcelona que llevan todavía su camiseta”, afirmó.

Más allá fue Eduard Romeu, vicepresidente económico del Barcelona, quien le dijo a Infobae: “Llegaría gratis, en condición de libre, y el club está en condiciones de afrontar sus costos en el caso de que regrese”.

El reencuentro entre Messi y Laporta no se había dado tampoco en 2021, cuando Leo consiguió su séptimo Balón de Oro, pero los dirigentes catalanes no alcanzaron a saludarlo. El argentino, que se fue de muy mala manera del club blaugrana en 2021, cuando el club aseguró que no podía pagarle su contrato y luego filtró los números de su vínculo a la prensa, no tendría la mejor relación con el presidente desde ese momento.

Messi, que termina su contrato con el PSG el 30 de junio de 2023, tiene la opción de extenderlo de mutuo acuerdo por un año más, aunque el propio Leo esperaría hasta después del Mundial de Qatar para comenzar a pensar en esa decisión. En los últimos días, sin embargo, Leo le dio "me gusta" a una foto de Lautaro Martínez en Instagram, justo en un 3 a 3 entre el Inter y su exequipo, que quedó prácticamente eliminado de la Champions League... ¿Habrá reconciliación con Barcelona?